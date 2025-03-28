拿爸媽當人頭！和平區公所約聘僱人員詐補助 繳回130萬獲緩刑

台中市和平區公所王姓約聘僱人員，拿自己爸爸媽媽與弟弟當人頭詐領補助130萬餘元，二審判處2年徒刑，緩刑3年，條件是支付公庫15萬元。（翻攝自GOOGLE街景）

2025/03/28 14:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市和平區公所民政課王姓約聘僱人員，辦理中低收入戶補助，竟拿自己的爸爸媽媽與弟弟當人頭，虛偽申請130萬餘元補助，他在東窗事發前自首，台中地方法院認為他觸犯貪污治罪條例的「公務員利用職務上之機會詐取財物罪」，判處徒刑2年，但考量他坦承犯行且繳回犯罪所得130餘萬元，給他緩刑3年，條件是支付公庫15萬元，王男不服上訴，二審雖撤銷原判決，但仍判2年徒刑，緩刑3年，條件是支付公庫15萬元。

判決書指出，王姓男子從2019年3月至2021年10月，擔任台中市和平區公所民政課的約僱人員，辦理中低收入戶補助業務，王男卻找來自己的爸爸媽媽與弟弟，明知他們不符合中低戶資格，卻利用缺乏審核機制，虛偽登錄於「弱勢關懷計畫社會福利資源系統」，申請中低收入戶補助共130萬9748元，撥入父母與弟弟帳戶內，再由王男提領後私用，這些款項包括家庭生活補助與就讀高中職生活補助等。

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王男查覺上述行為可能東窗事發，在尚未偵查前，於2022年向法務部廉政署中部地區調查組自首，台中地檢署檢察官於指揮廉政官搜索王男住處，查扣剩餘現金38萬元。

台中地方法院審理時，認為王男觸犯貪污治罪條例的「公務員利用職務上之機會詐取財物罪」、「行使登載不實公文書罪」，從重以「公務員利用職務上之機會詐取財物罪」共5次處斷，但他自首、坦承犯行並繳回犯罪所得的態度，判處徒刑2年，諭知緩刑3年，以啟自新，條件是支付公庫15萬元。

王男上訴二審，指自己觸犯的是詐欺，不是貪污，高等法院台中分院不採信，但又認為一審論罪時，漏了王男也同時觸犯個人資料保護法（王男盜用他人姓名、身分證字號等個人資料，非法利用申請補助），仍從重依「公務員利用職務上之機會詐取財物罪」，判處2年徒刑，緩刑3年，條件是支付公庫15萬元，可上訴三審。

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