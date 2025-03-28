新光三越提送整建修復計畫 中市府：內容待補正

台中新光三越何時復業？台中市都發局表示整體整建修復計畫退回待補件。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/28 14:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆原因出爐，台中市消防局今送出定鑑定報告，判定是瓦斯氣爆所致，外界關注新光三越何時復業，台中市都發局指出，新光三越昨（27）日已送來「整體整建修復至可供使用計畫」，但僅有施工架經結構技師公會施工諮詢，包括外牆、結構、消防、瓦斯管線等均未完整提出整體安全評估和專業簽證，已退回要求補件，都發局再次重申，須等修復完成後才能申請恢復使用。

台中市新光三越氣爆案爆發近1個半月，台中市消防局今送出鑑定報告，消防局指出，經勘察13次，調查小組在12樓搜到多樣關鍵證物，其中包括煙蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等，已完成鑑定書，判定發生原因為瓦斯氣爆，將送地檢署進一步釐清。

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由於氣爆後因現場受爆炸衝擊波影響，導致原本格局遭破壞，外界關切新光三越何時能復業，都發局指出，新光三越氣爆事件後，都發局即邀集建築師、結構技師及土木技師等相關專業公會進行現場勘查，並依法勒令建物停止使用迄今，業者已於昨（27）日提報「整體整建修復至可供使用計畫」。

都發局指出，但業者提報的計畫僅有施工架經結構技師公會施工諮詢可行及甲種安全圍籬（含安全走廊）資料齊備，同意備查，其他包括外牆、結構、昇降機、消防、瓦斯、水電管線及室內裝修等，並未完整提出整體安全評估和專業簽證，已請業者依規儘速補正，並由專業技師簽證經備查後，依計畫修復才能依規申請恢復使用。

此外，都發局指出，台中新光三越外牆附掛物掉落的緊急搶災搶險，新光三越已在建築物受損的東、北及西側三面架設共14處防護網，避免外牆附掛物掉落危害公共安全，並於地面層設置乙種安全圍籬，呼籲新光三越公司應儘速就建築物整體安全評估，以及後續含外牆附掛物清除等整體整建修復至可供安全使用，早日完成，以維公安。

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