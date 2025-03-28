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    首頁　>　社會

    詐團假冒警察黑吃黑 當街強搶120萬元

    詐團車手林男取得詐款後，在新北市中和區安樂路遭一名自稱警察的男子壓制，對方以檢查包包為由，奪走林男剛收到的款項及包包本就擺放的現金共120萬元，隨即搭乘白色轎車逃逸。（記者鄭景議翻攝）

    詐團車手林男取得詐款後，在新北市中和區安樂路遭一名自稱警察的男子壓制，對方以檢查包包為由，奪走林男剛收到的款項及包包本就擺放的現金共120萬元，隨即搭乘白色轎車逃逸。（記者鄭景議翻攝）

    2025/03/28 13:23

    〔記者鄭景議／新北報導〕詐團車手20歲林姓男子，昨日在新北市中和區取得詐騙面交的新台幣120萬元，在安樂路一帶遇上自稱警察的21歲陳男，以檢查包包為由奪走所有款項，林男無奈下報警，中和分局警方獲報後2個小時內就逮捕陳男，才發現陳男也是詐騙集團，得知林男取款動向後假冒警察黑吃黑。

    警方調查，63歲吳姓婦人遭遇假投資詐騙，於銀行臨櫃提領新台幣110萬元後與林姓車手進行面交，林男面交後馬上在新北市中和區安樂路一帶，遭一名自稱警察的男子壓制，對方以檢查包包為由，奪走林男剛收到的款項及包包本就擺放的現金共120萬元，隨即搭乘白色轎車逃逸。

    警方獲報後，立即調閱監視器影像，發現涉案車輛往新北市泰山區方向逃逸，並隨後換乘黑色轎車前往萬華區停車場，警方見時機成熟，於23歲許姓共犯返回停車場取車時將他逮捕，並於西寧南路一處二手機賣場拘捕陳姓嫌犯。

    警方在陳、許2人身上及車上查扣贓款新台幣119萬餘元，並起獲空氣槍1支、開山刀1把、涉案外套、安非他命8包、毒品咖啡包29包、煙彈4顆、折疊刀等證物。

    警詢後今將陳、許2人依強盜、毒品罪嫌，另林男則依違反《洗錢防制法》及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    警方獲報後2個小時內逮捕陳男，發現陳男也是詐騙集團，得知林男取款動向後假冒警察黑吃黑。（記者鄭景議翻攝）

    警方獲報後2個小時內逮捕陳男，發現陳男也是詐騙集團，得知林男取款動向後假冒警察黑吃黑。（記者鄭景議翻攝）

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