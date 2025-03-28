基隆前副分局長劉舜賢婚外情、兼差開餐廳 懲戒法院判休職1年確定

基隆市警局前第一分局副分局長劉舜賢婚外情、兼差開泰國餐廳，懲戒法院判休職1年確定。（資料照）

2025/03/28 13:07

〔記者楊國文／台北報導〕已婚的時任基隆市警察局第一分局副分局長劉舜賢，被控與張姓女子婚外情長達10年，還合夥經營一家連鎖泰國菜餐廳，時常蹺班前往照顧生意，多次曠職，被基隆市警局記一大過並移送懲戒，懲戒法院認定違失情節重大，判劉休職1年。劉上訴後，懲戒法院二審判決駁回確定。

內政部調查移送指出，劉舜賢2014年透過交友軟體認識張姓女子，發生不正常感情交往近l0年，直到去年3月25日分手。劉和張女前年6月在台大附近共同開設一家泰式料理餐廳，由劉出面尋找店面租做營業場所，2人簽訂合夥契約書，由劉的三姊擔任商業登記負責人。

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劉男出資餐廳經營資金635萬元，張女則僅出勞力，但2人約定各佔一半出資總額，若有盈餘，應提撥10%為公積金、5%為員工福利金、分配35%予張女、分配50%予劉。

由於餐廳缺工，劉舜賢前年9月至11月間，多次懇託第一分局一位女工友，於上班時間未經請假即前往該餐廳打工，劉還親自接送她去餐廳。

基隆市警局獲報後相當震驚，查出劉有8次曠職外出，其中6次前往該餐廳，合計曠職達4日。

劉坦承與張女有不正常感情交往，並經常於上班時間前往餐廳，也承認請工友去打工，但否認公務員非法經營商業，只是跑腿，沒有實際從事餐廳經營管理。

基隆市警局召開考績會決議將劉記一大過懲處，內政部調查認為劉違反公務員服務法、公務人員請假規則等3大違失，嚴重損害政府信譽，移送懲戒法院審理。劉被調整職務為基隆市警局秘書。

懲戒法庭一審認定，劉男時任第一分局副分局長，身為高階警官，卻與人發生不正常感情交往近10年，還違法經營商業，嚴重損害警察機關信譽，判休職1年。

劉不服上訴，主張原審判決休職1年，對他個人及家庭經濟影響甚鉅，已深具悔意，請求從輕懲戒。

懲戒法院二審認為，劉上訴未具體表明原判決有何違背法令之處，駁回上訴確定。

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