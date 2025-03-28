毒販街頭交易企圖撞警車 雲林勇警破窗逮人

雲林縣警方查緝毒品交易案，25歲嫌犯企圖駕車衝撞警車逃逸，警方以3輛偵防車包夾逮人。（雲林縣警察局提供）

2025/03/28 13:58

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣刑警大隊接獲檢舉劉嫌涉嫌販毒，經過2個多月布線、埋伏及跟監，趁劉嫌開車前往斗六市成功二街交易上前查緝，沒想到劉嫌竟企圖開車衝撞警車逃逸，偵一隊小隊長蔡招旻與另名隊員下車上前擊破車窗逮人，在車上查扣毒咖啡包27包、愷他命2包，全案訊後依違反毒品危害防制條例移請雲林地檢署偵辦。

有民眾在臉書社群PO出一段多輛偵防車包夾一輛白色休旅車，員警擊破車窗逮一名男子，引起網友議論，雲林縣警察局刑警大隊副大隊長楊志盛今（28）日說明，事件發生在昨天，偵一隊前往斗六成功二街查緝毒品案件，25歲劉嫌發現企圖駕車衝撞偵防車逃逸，警方即以3輛偵防車包夾劉嫌駕駛的白色休旅車。

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小隊長蔡招旻隨即下車擊破劉嫌車窗，隨後其他隊員也上前協助把劉嫌抓下車，在車上查扣毒咖啡包、愷他命，警方現場檢測呈陽性反應，當場逮捕劉嫌帶回偵訊。蔡招旻從警36年半，將在今年7月退休。

楊志盛表示，雲縣警察局今年1至3月共計查獲毒品案301件，逮283人，另也查獲販賣、持有及施用俗稱喪屍煙彈（依托咪酯類）毒品案件51件51人，提醒民眾毒害一生，不碰毒、不吸毒。

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毒品交易嫌犯涉嫌駕車衝撞警車逃逸，警方以偵防車包夾後小隊長蔡招旻上前擊破車窗逮人。（雲林縣警察局提供）

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