為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    毒販街頭交易企圖撞警車 雲林勇警破窗逮人

    雲林縣警方查緝毒品交易案，25歲嫌犯企圖駕車衝撞警車逃逸，警方以3輛偵防車包夾逮人。（雲林縣警察局提供）

    雲林縣警方查緝毒品交易案，25歲嫌犯企圖駕車衝撞警車逃逸，警方以3輛偵防車包夾逮人。（雲林縣警察局提供）

    2025/03/28 13:58

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣刑警大隊接獲檢舉劉嫌涉嫌販毒，經過2個多月布線、埋伏及跟監，趁劉嫌開車前往斗六市成功二街交易上前查緝，沒想到劉嫌竟企圖開車衝撞警車逃逸，偵一隊小隊長蔡招旻與另名隊員下車上前擊破車窗逮人，在車上查扣毒咖啡包27包、愷他命2包，全案訊後依違反毒品危害防制條例移請雲林地檢署偵辦。

    有民眾在臉書社群PO出一段多輛偵防車包夾一輛白色休旅車，員警擊破車窗逮一名男子，引起網友議論，雲林縣警察局刑警大隊副大隊長楊志盛今（28）日說明，事件發生在昨天，偵一隊前往斗六成功二街查緝毒品案件，25歲劉嫌發現企圖駕車衝撞偵防車逃逸，警方即以3輛偵防車包夾劉嫌駕駛的白色休旅車。

    小隊長蔡招旻隨即下車擊破劉嫌車窗，隨後其他隊員也上前協助把劉嫌抓下車，在車上查扣毒咖啡包、愷他命，警方現場檢測呈陽性反應，當場逮捕劉嫌帶回偵訊。蔡招旻從警36年半，將在今年7月退休。

    楊志盛表示，雲縣警察局今年1至3月共計查獲毒品案301件，逮283人，另也查獲販賣、持有及施用俗稱喪屍煙彈（依托咪酯類）毒品案件51件51人，提醒民眾毒害一生，不碰毒、不吸毒。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    毒品交易嫌犯涉嫌駕車衝撞警車逃逸，警方以偵防車包夾後小隊長蔡招旻上前擊破車窗逮人。（雲林縣警察局提供）

    毒品交易嫌犯涉嫌駕車衝撞警車逃逸，警方以偵防車包夾後小隊長蔡招旻上前擊破車窗逮人。（雲林縣警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播