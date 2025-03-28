4個月大女嬰窒息亡 竹市府勒令私立托嬰中心停業

新竹市議員蔡惠婷與林彥甫今天開記者會，痛批市府針對女嬰趴姿窒息致死案是輕放業者，置其他嬰幼兒於危險之境。（記者洪美秀攝）

2025/03/28 14:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區某私立托嬰中心4個月女嬰疑趴姿窒息搶救不治死亡，民代砲轟市府處置慢半拍，昨天傍晚發佈裁罰24萬是不痛不癢，更置其他受托嬰兒於危險之境；對此竹市府今早又發佈新聞稱基於公益之必要，命該托嬰中心停業並公布其名稱及負責人姓名。不過，市府的處置仍無法平息家長與網友怒火，民代更痛批市府是虛應外界罵一下才做一下，整個行政體系已完全失能。

民進黨市議員楊玲宜說，市府裁罰24萬元根本不痛不癢且是護航業者，難道托嬰中心因照顧不當讓4個月大女嬰窒息亡不算情節重大嗎？該私托過去就曾有多項違規紀錄，雖有改善，但如今是造成女嬰死亡，業者至今未對家屬表達歉意，還持續收托其他嬰兒，更試圖對其他受托家長轉移可能是女嬰本身健康問題，這些情況已嚴重威脅其他嬰幼兒的生命安全，市府今早發佈要求停業，突顯市府整個行政體系及處置作為荒腔走板。

請繼續往下閱讀...

市議員蔡惠婷與林彥甫今天也開記者會痛批，家長事後看監視器，才知道孩子趴在地墊上40分鐘，期間雖有教保員走動，卻無人察看孩子狀況。此悲劇個案只是冰山一角，她要求社會處應調閱事發前1個月的監視器畫面，釐興該托嬰中心有多少幼兒長時趴姿無人理會的受虐情形。

蔡惠婷也提到，相較其他托嬰中心重大虐嬰事件的行政裁罰，都有勒令業者停業至少半年，並公布名稱，也都有針對失職托育人員進行懲處並公布行名。但此案市府昨天只裁罰24萬，未令業者停業，根本就是輕放虐嬰行為，讓業者有恃無恐，拿兒少權益開玩笑。

社會處指出，該托嬰中心停業後，原送托的近70名幼兒市府會協助轉托，並提供相關托育補助規定、鄰近托嬰機構、居家托育人員及幼兒園等資源供家長參考。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

新竹市議會時代力量今天開記者會痛批市府針對托嬰中心僅裁罰24萬未停業的處份是無作為。（記者洪美秀翻攝）

新竹市議員楊玲宜痛批市府裁罰私托24萬元是不痛不癢，護航業者。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法