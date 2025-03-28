買空賣空網誆新手機競標 詐20多人得手80多萬被逮

徐姓男子買空賣空網誆有新手機競標，詐20多人得手80多萬被逮。（民眾提供）

2025/03/28 13:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕39歲徐姓男子先向吳姓男子等8人，以索討數千元債務為幌子，佯稱出借銀行帳戶可抵債，再利用8人的帳戶，以俗稱「三方假網拍」方式，在FB誆賣iphone16新手機，網路競標再要求買家匯款至指定帳戶，20多人受騙網購，詐騙得手逾80萬元，高市警局少年隊將徐男逮捕法辦。

少年警察隊今（28）日指出，近日過濾165反詐騙平台報案紀錄，發現全台有20多名被害人於FB，遭犯嫌以俗稱「三方假網拍」方式，佯稱販售手機等3C用品，並採用競標方式詐騙網購金，匯入徐男騙來的人頭帳戶中。

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警方獲報組成專案小組，發現這些人頭帳戶所有人都認識徐嫌，原來徐男以吳男等人欠錢為由，要求他們提供銀行帳戶，供網購手機者匯款，吳男等人不疑有他提供帳戶，待發現有帳戶竟成警示帳號，才知受騙成詐騙幫兇，陸續向警方報案，少年隊偵查組報請台中檢察署指揮偵辦，並向台中法院聲請搜索票、拘票獲准。

警方埋伏多時後拘提犯嫌到案，並當場查扣涉案手機及平板，查出徐嫌詐騙金額逾80萬元，訊後依加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，並擴大追查共犯及清查被害人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

徐姓男子買空賣空網誆有新手機競標，詐騙20多人得手80多萬被逮。（民眾提供）

徐男佯稱販售手機等3C用品，並採用競標方式詐騙網購金，匯入徐男騙來的人頭帳戶中。（民眾提供）

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