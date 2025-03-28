實習警察色膽包天！派出所內連摸4女胸部還偷拍

新北市警局安和派出所。（翻攝自新店警分局官網）

2025/03/28 13:05

〔記者張文川／台北報導〕新北市蕭姓男實習警察，前年被分發到新店警分局實習，卻在同年10月至12月間利用練習辦案的機會，趁機撫摸3名報案女子和1名女嫌犯的胸部，還以手機偷拍胸部隱私部位的性影像，台北地院審理後考量蕭男認罪，且賠償被害人達成和解，依強制猥褻、攝錄他人性影像等罪將他合併判處1年2月徒刑，緩刑5年，條件是須支付公庫6萬元。得上訴。

判決指出，蕭員於2023年被分發在新北市新店分局安和派出所，擔任警察實務訓練實習生，接受訓練，卻多次利用執行職務之便犯案，同年10月29日上午「A女」到派出所向正職員警補呈證據資料，蕭員與她攀談，藉機將其iPhone15 Pro手機開啟錄影模式，架在A女的頸部位置，佯裝與她模擬詐騙案件經過，觸碰她的胸部，同時由上往下竊錄胸部隱私部位性影像。

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同年11月1日傍晚6時30分許，「B女」到派出所報案稱遭詐欺，蕭員也是搭訕，同樣以模擬詐騙過程的手法，強制觸碰其上胸部並竊錄胸部的性影像；同月27日下午2點，蕭員又如法炮製，對前來報案遭詐騙的「C女」摸胸、偷拍胸部得逞。

12月7日晚間7點多，派出所逮捕涉犯吸毒、持毒的女嫌「D女」帶回訊問，蕭員利用負責戒護她的時機，命令對方進入廁所進行搜身程序，藉口要搜她的外套有無違禁物，先將手機開啟錄影，趁她不及抗拒之際，觸碰她的胸部，同時竊錄她的胸罩正面、側面的性影像，後來見D女情緒相當不滿，擔心她投訴而事跡敗露，於是先自行刪除影像，竊錄未遂。

北院審理時，蕭員坦認全部犯行，法官批評蕭員為了滿足私慾，違反4名被害女子的意願，觸碰其胸部並竊錄隱私及性影像，致其身心受創，欠缺尊重他人身體自主權的觀念，從重依3件強制猥褻罪各判處6月徒刑、1件無故攝錄他人性影像未遂罪判處3月徒刑，4罪合併應執行1年2月徒刑；並考量蕭員坦承犯行，與4女成立和解並已履行完畢，予以緩刑5年的自新機會。

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