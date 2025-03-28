色男看球賽戀上球隊女經理 成功誘拍裸照再逼她「去廁所尿尿拍給我看」

一名高中球隊女經理被網路男蟲誘拍裸照，差點害自己陷入無間地獄。示意圖。（資料照）

2025/03/28 13:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子去看高中校際球隊比賽時，戀上他校的球隊女經理，他透過IG找到女經理的連絡方式，假扮成服飾品牌攝影師，邀請她擔任品牌模特兒，再要求自拍性感照確認體態，女經理傻傻自拍裸照傳給黃男後，差點讓自己陷入地獄，幸她即時報警求援，黃男趕緊賠40萬元換和解，讓法官輕判他緩刑5年。

判決指出，2023年8月，黃姓男子網路海巡找到17歲女經理的IG帳號後，以暱稱「韓國服飾」私訊女經理，先稱讚對方長得很漂亮，想迫請她擔任品牌模特兒，女經理心動後，黃男要求她自拍性感照確認體態，女經理上當後，傳了多張性感裸照給黃男欣賞。

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黃男拿到照片後，竟傳訊女經理，要求她「去廁所尿尿拍給我看」，還恐嚇「不想被外流就照著我說的做」、「你應該知道還有其他照片跟影片吧」、「這就是封口費」、「不想尿也尿出來」，女經理嚇傻，但仍拒絕配合黃男；黃男見女經理不聽話，竟把她的性感照傳給IG上的友人觀看，女經理從友人口中得知此事，趕緊報警求援。

高雄地方法院審理時，黃男坦承犯行，並自知理虧拿了40萬元換取女經理諒解，法官認為他沒有前科，且犯後一直積極彌補被害人，相信經此偵、審程序，應能有所警惕，而無再犯之虞，因此依引誘使少年製造性影像等罪判刑2年，另宣告緩刑5年，並須提供120小時義務勞務，及接受法治教育2場次。

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