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    開設「獵鷹」課程提供投資股票建議 男子收費超過315萬被起訴

    桃園地檢署因葉男涉嫌違反證券投資信託及顧問法案件，將他提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署因葉男涉嫌違反證券投資信託及顧問法案件，將他提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    2025/03/28 13:11

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市葉姓男子自2021年5月起，透過網路開設投資股票的「獵鷹」系列課程，招攬民眾加入會員付費購買課程，再提供買賣股票相關建議，至今收取的課程費用超過315萬元，桃園地檢署已因葉男涉嫌違反證券投資信託及顧問法案件，將他提起公訴。

    檢方指出，39歲的葉男明知未具經營證券投資顧問業務的許可，依法不得對有價證券、證券相關商品或其他經主管機關核准項目的投資或交易相關事項，提供分析意見或推介建議而直接或間接自委任人或第3人取得報酬，卻仍透過網路廣告，招攬民眾加入會員，並購買他設計的「獵鷹」系列課程。

    課程是針對屬性不同的民眾而提供不同的選股與投資建議，檢方調查，民眾購買課程後，葉男會提供策略模組，篩選出個股清單、買入價位時點並提供投資操作建議，例如股價持續下跌時，他會建議以模組計算前1日的K棒最高點或後1日的K棒最低點，作為停損點賣出等。

    法務部調查局台北市調查處接獲檢舉後追查，發現葉男收取的課程費用，已超過315萬元，桃檢偵結後，已因違反證券投資信託及顧問法起訴葉男。

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