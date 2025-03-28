已婚退役軍官搞上牙醫妻！手機親密對話成證據 雙雙挨告判賠

黃姓退役軍官與邱姓牙醫妻子手機親密對話成外遇證據，雙雙挨告判賠。（資料照）

2025/03/28 12:04

〔記者李立法／屏東報導〕黃姓退役軍官外遇被陳姓妻子抓包，二度簽下切結保證不再犯，結果又被妻子發現手機通訊軟體上與邱姓牙醫妻子的親密對話，陳婦憤而提告求償，黃男反控妻子違法取得他與邱女通訊內容，邱女也否認不倫，但屏東地院仍採信陳婦所提證據，判黃男與邱女應賠償陳婦各25萬、12萬元，可上訴。

黃男與妻子陳婦均為退伍軍人，陳婦卻發現黃男對婚姻不忠，黃男二度外遇被抓包，每次均簽立切結保證不再犯，否將支付妻子10萬元及100萬元，結果又被陳婦發現手機通訊軟體上他與邱姓牙醫妻子「…想你、愛到深處無怨尤、妳是我的鎮定劑、喜歡小孩、我們不知道造了幾打…」等親密對話內容，陳婦憤而對黃、邱2人提告各求償100萬元及20萬元。

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邱女則辯稱她與黃男只是球友關係，並無不倫；黃男則反控妻子違法取得他手機上與邱女的通話內容，不得作為證據。

屏東地院認為是黃男將手機遺留在自家機車上被妻子拾獲發現，並非妻子偷竊取得，證據取得不法程度尚屬輕微，審酌配偶權侵害行為通常隱密為之，原告欲提出有力證據，實屬不易，難認陳婦取得黃男與邱女對話紀錄有違反比例原則，而達應予排除證據能力的程度，黃、邱兩人對話盡顯男女間親暱互動之情，已逾越普通朋友間交往分際，依全案情狀，黃男、邱女各應賠償陳婦25萬、12萬元。

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