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    結夥搶劫刺青工作室得手1萬餘元 當場被逮判刑3年多

    陳姓男子等人搶得的現金等財物被警方起出查扣。（警方提供）

    陳姓男子等人搶得的現金等財物被警方起出查扣。（警方提供）

    2025/03/28 11:52

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子夥同友人譚姓男子、葉姓少年，於去年11月25日前往中壢區1處刺青工作室，趁刺青師傅幫譚男刺青時，噴灑辣椒水後，強搶刺青師傅的1萬餘元現金等財物，3人當場被逮，但混亂中工作室飼養的寵物貓因而走失，桃園地方法院已依成年人與少年共同犯結夥3人以上強盜未遂罪，分別判處陳男、譚男有期徒刑3年9月、3年8月，至於葉姓少年，另由桃院少年法庭調查審理中。

    陳男（19歲）、譚男（24歲）與17歲葉姓少年因缺錢花用，共謀搶劫中壢區1處刺青工作室，桃園地檢署起訴書指出，陳男犯案當天先打電話到刺青工作室預約後，同日下午4點多抵達後，讓刺青師傅為譚男刺青，陳男與葉姓少年則趁機物色工作室內財物，等到同日晚間7點多，陳男眼見刺青已經完成，就透過通訊軟體指示譚男與葉姓少年「開始行動」。

    譚男接獲指示，手持預藏的辣椒水朝刺青師傅臉部噴灑，葉姓少年再趁機拿了刺青師傅的包包並交給陳男後，3人隨即逃逸，刺青師傅追出拉扯，導致頭部挫傷，而工作室飼養的寵物貓，則在混亂中被驚嚇地逃出而走失。還好熱心民眾聽到刺青師傅呼救，聯手攔下陳男等3人，隨即被趕抵的警方壓制逮捕，並起出他們搶得的1萬600元與泰銖158元。

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