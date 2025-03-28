柯文哲得票高於侯友宜？法院認證兩個「總統大選賭盤」估票不準

兩個總統大選的賭盤，對於侯友宜與柯文哲的得票率預估，有嚴重的錯誤，圖為侯友宜選前到台中造勢場景。（記者張瑞楨攝）

2025/03/28 11:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕警方在2023年10月的總統大選期間，扮演賭客向兩名組頭簽賭，兩名組頭傳給警察的總統大選「賭盤賠率以及最新民調」，在預測國民黨候選人侯友宜，以及台灣民眾黨候選人柯文哲的當選機率，有嚴重的偏差錯誤，實際的開票結果，是侯友宜（侯趙配）第二，柯文哲（柯吳配）第三，但兩位組頭卻是預估，柯文哲第二，得票數高於第三的侯友宜，這兩個總統選舉賭盤，也成為法院認證的「不準」。

判決書顯示，台中市林姓男子把自己的郵局帳戶與提款卡，於2023年10月總統大選的選舉期間，交給真實身分不明的人，換取1錢（3.75公克）的第二級毒品甲基安非他命，警方網路巡邏時，發現臉書公開社團，有人刊登「2024總統選舉賭盤賠率以及最新民調」，以及「選舉賭盤」招攬簽賭的貼文，警方聯繫帳號「屁屁」的不詳人士，對方發送總統候選人當選人賠率給警察，並指示把賭資匯款到林男的帳戶。

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之後，又有自稱「小豪」的不詳人士，在通訊軟體Telegram內開設總統選舉賭盤，還傳送賠率給警察，並指示警察把賭資匯款到林男帳戶，也就是林男的帳戶，被至少兩個選舉賭盤的組頭使用。

警方沒抓到組頭，把林男依違反總統副總統選舉罷免法移送台中地檢署偵辦，台中地方法院審理時，林男沒有出庭，法院判處3月徒刑，可易科罰金，褫奪公權2年，全案判決確定。

有趣的是，台中地檢署與警方偵查時，也揭露選舉賭盤的賠率「不準」，這場大選的開票結果，民進黨候選人賴清德、蕭美琴獲得558萬6019票，得票率40.05％當選，其次是國民黨的候選人侯友宜與趙少康，得票467萬1021票，得票率33.49％，最低的是民眾黨候選人柯文哲與吳欣盈，獲得369萬466票，得票率26.46％。

選舉賭盤部分，「屁屁」傳給警察的賠率（勝選機率愈高，賠率愈低，反之，勝選機率愈低，賠率愈高），分別簽賭賴清德當選的賠率是2倍，柯文哲是2.5倍，侯友宜是2.8倍，賠率由低至高（當選機率為由高至低），依序是賴、柯、侯，與選舉結果不符，實際開票是侯友宜高於柯文哲。

至於「小豪」傳送給警察的賠率，賴清德同樣是2倍，柯文哲2.6倍，侯友宜同樣是2.8倍，賠率由低至高（當選機率為由高至低），依序是賴、柯、侯，也與實際結果不符，也就是說，這兩位組頭預測當選機會，柯文哲與侯友宜部分不準確。

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