遭嗆「讓你做不下去七旬房東刺死前房客還踹兩腳 判刑17年定讞

男子葉榮華（中）持水果刀一刀刺死陳姓男子。（資料照）

2025/03/28 11:11

〔記者張文川／台北報導〕新北市五股區75歲五金工廠老闆葉榮華，前年5月因承租其廠房的陳姓房客上門向他嗆聲「讓你生意做不下去」，他憤而持水果刀殺死陳男，行凶後還出腳踹了2下。一審新北地院國民法庭依殺人罪將葉男判刑17年；二審高院開庭時，葉男說他已年邁，判他17年等於是判他死刑，他恐怕活不到那時候，高院去年11月維持17年徒刑；最高法院駁回葉男上訴，全案定讞。

判決指出，2023年5月13日傍晚5點多，葉男在新北市五股區凌雲路的工廠，與陳姓前房客發生口角，葉男憤而持水果刀往陳的左面部、胸部插入，陳男經送醫急救，但終因顏面、心臟、肺動脈遭受嚴重銳器傷，導致心包囊填塞、大量出血而死亡。

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新北地院採國民法官制審理，去年7月判決認定，葉男僅因細故與陳男發生口角爭執，即從桌上拿起水果刀嗆聲說「你不怕我殺了你？」，陳男見狀跑向其機車欲逃跑，葉男竟持刀往陳的胸部刺入，再朝面頰往頸部的方向刺入，陳傷重倒地不起，葉行兇後，還出腳踹踢陳2下，認定他的殺人手段兇殘。

法院調查，葉男於1979年即曾犯下殺人未遂案，被判刑6年確定，入獄3年後出獄，時隔45年又再次殺人罪並奪命，止見他對刑罰的反應力薄弱，犯後否認殺人犯意，又未與被害人家屬達成和解，量處17年徒刑。

高等法院、最高法院皆駁回葉男的上訴，維持17年有期徒刑定讞。

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