為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遭嗆「讓你做不下去七旬房東刺死前房客還踹兩腳 判刑17年定讞

    男子葉榮華（中）持水果刀一刀刺死陳姓男子。（資料照）

    男子葉榮華（中）持水果刀一刀刺死陳姓男子。（資料照）

    2025/03/28 11:11

    〔記者張文川／台北報導〕新北市五股區75歲五金工廠老闆葉榮華，前年5月因承租其廠房的陳姓房客上門向他嗆聲「讓你生意做不下去」，他憤而持水果刀殺死陳男，行凶後還出腳踹了2下。一審新北地院國民法庭依殺人罪將葉男判刑17年；二審高院開庭時，葉男說他已年邁，判他17年等於是判他死刑，他恐怕活不到那時候，高院去年11月維持17年徒刑；最高法院駁回葉男上訴，全案定讞。

    判決指出，2023年5月13日傍晚5點多，葉男在新北市五股區凌雲路的工廠，與陳姓前房客發生口角，葉男憤而持水果刀往陳的左面部、胸部插入，陳男經送醫急救，但終因顏面、心臟、肺動脈遭受嚴重銳器傷，導致心包囊填塞、大量出血而死亡。

    新北地院採國民法官制審理，去年7月判決認定，葉男僅因細故與陳男發生口角爭執，即從桌上拿起水果刀嗆聲說「你不怕我殺了你？」，陳男見狀跑向其機車欲逃跑，葉男竟持刀往陳的胸部刺入，再朝面頰往頸部的方向刺入，陳傷重倒地不起，葉行兇後，還出腳踹踢陳2下，認定他的殺人手段兇殘。

    法院調查，葉男於1979年即曾犯下殺人未遂案，被判刑6年確定，入獄3年後出獄，時隔45年又再次殺人罪並奪命，止見他對刑罰的反應力薄弱，犯後否認殺人犯意，又未與被害人家屬達成和解，量處17年徒刑。

    高等法院、最高法院皆駁回葉男的上訴，維持17年有期徒刑定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播