共享機車騎到沒電 警寒夜助騎士換電續航

洪姓男子今天凌晨騎共享電動機車騎到沒電，樹林交通分隊警員周姿瑩（左）、黃耀瑋見狀，上前關心，主動搭載洪男協助換電，讓他順利返回桃園住處，洪男（右）對警方義舉再三感謝。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/28 10:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕桃園市男子今凌晨1時從台北市騎乘共享電動機車，途經新北市樹林柑園二橋下方，機車因電力耗盡拋錨，他站在路邊發愁時，正在橋下執行防飆勤務的樹林分局警員周姿瑩、黃耀瑋見狀上前關心，得知洪男因機車電力耗盡，但最近的換電站遠在3公里外，因凌晨天冷，警方主動載洪男前往換電，再返回拋錨處啟動機車，讓洪男能順利返回住處。

桃園市一名洪姓男子今凌晨1時許騎乘共享機車，途經樹林環漢路拋錨，恰巧樹林分局交通分隊警員周姿瑩、黃耀瑋在不遠處執行防制危險駕車，兩警見洪男在路邊發愁，上前關心狀況，得知洪男因電動機車騎到沒電拋錨，呆困路邊不知所措。

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員警詢問洪男有無備用電力，洪男搜尋後，告知最近的換電站位於3公里外的樹林市區，因凌晨沒有人車經過，洪男無法到達，加上天氣寒冷，員警便主動協助，讓洪男帶上電池，到換電站換電。

警方開了10多分鐘，載洪男到樹林中華路更換電池，再載他返回拋錨路段，換上滿電的電池，洪男順利發動機車，得以繼續返家，警方在寒夜中即時伸出援手，洪男離去時連聲道謝。

樹林警分局提醒，騎乘共享或一般電動機車前，應確認電池電量是否充足，留意沿途是否有可更換電池的站點，以免途中因電池故障而受困。此外，如遇突發狀況，請保持冷靜，可撥打110求助警方，確保安全。

洪姓男子今天凌晨騎共享電動機車騎到沒電，樹林交通分隊警員周姿瑩、黃耀瑋見狀，上前關心，主動搭載洪男協助換電（見圖），讓他順利返回桃園住處；洪男（右）對警方義舉再三感謝。（記者吳仁捷翻攝）

洪姓男子今天凌晨騎共享電動機車騎到沒電，樹林交通分隊警員周姿瑩、黃耀瑋見狀，上前關心，主動搭載洪男協助換電（見圖），讓他順利返回桃園住處；洪男（右）對警方義舉再三感謝。（記者吳仁捷翻攝）

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