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    賣一雙中國製仿冒Adidas運動鞋賺288元 「撈女」判3月再賠5萬多元

    蔡女賣一雙中國製仿冒運動鞋賺288元，判刑3月還要賠償5萬多元，圖為警方查緝仿冒品畫面，與本案無關。（記者張瑞楨攝）

    蔡女賣一雙中國製仿冒運動鞋賺288元，判刑3月還要賠償5萬多元，圖為警方查緝仿冒品畫面，與本案無關。（記者張瑞楨攝）

    2025/03/28 10:12

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓女子在「蝦皮購物」上，販售來自中國的仿冒阿迪達斯（Adidas）運動鞋，警方花288元向她買一雙，鑑定仿冒商標屬實後，2022年4月搜索位於台中市后里區住處，查扣60雙仿冒鞋，刑事部分判刑3月，可易科罰金，賣仿冒鞋所得8萬4000元沒收，阿迪達斯提起刑事附帶民事訴訟，以1雙仿冒品288元的1000倍，求償28萬8000元，但台中地方法院認為求償金額過高，最終以200倍計算，判決蔡女應賠償5萬7600元。

    另外，阿迪達斯還在這場民事訴訟中聲明，蔡女應將這場附帶民事的判決主文，分別登載於自由時報等三報的全國版各一天，不過，法官認為，阿迪達斯商品已具高知名度，蔡女侵權行為影響有限，且判決全文已公開，因此駁回這項請求。

    判決書指出，阿迪達斯公司發現蔡女從2022年2月起，透過蝦皮平臺賣仿冒運動鞋，侵害阿迪達斯商標權，警方接獲檢舉後，以288元購買了一雙，鑑定確認為仿冒品，並於2023年4月27日持搜索票到蔡女位於后里區的住處，查扣其他來自中國的仿冒運動鞋60雙，刑事部分判刑3月，可易科罰金約9萬元，犯罪所得8萬4000元沒收。

    阿迪達斯公司進一步提起民事求償，主張以警方購買的價格288元為基準，乘以1000倍，請求蔡女賠償28萬8000元，台中地方法院審酌後認為，蔡女僅是小規模販售，消費者應能分辨蔡女賣的仿冒球鞋並非真品，沒有造成大規模混淆的後果，因此判定賠償金額以零售單價的200倍計算，共計5萬7600元，可上訴。

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