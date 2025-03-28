小五女帶頭霸凌同班女同學 在課本灑酒精還捏碎生日蛋糕

高雄某國小五級女學生帶頭霸凌同班女同學，分蛋糕給她吃還故意捏爛。蛋糕示意圖，與本新聞無關。（記者黃佳琳攝）

2025/03/28 10:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀高雄某國小五年級的女學生小美，與同班女同學小琪互看不順眼，小美竟帶頭率領同學霸凌小琪，不但在小琪課本上噴灑酒精，甚至小美帶生日蛋糕去學校發給同學吃時，還會故意把分給小琪的蛋糕捏爛，小琪爸媽不捨向學校反應，校方雖答應處理，但疑似成效不彰，小琪爸媽怒告小美求償10萬元，法官判小美和她爸媽應賠5千元。

判決指出，2022年9月，小琪和小美升上五年級後被學校分配到同一班，但兩人疑似互看不順眼，平時就會有小磨擦；某日，小琪身體不舒服請假沒去上課，小美開心地四處找同學說，小琪沒去學校她很高興。

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小琪回學校上課後聽聞此事，回家向媽媽反應後，媽媽也找導師了解，導師說「我會持續注意的，在適當的時機再機會教育，可能效果會更好」；2023年2月，小美竟帶著同班同學，把小琪摸過的課本、書籍都噴灑酒精，還不滿小琪幫忙發新課本給其他同學，直嚷著「幹嘛讓她發啊，吼！等一下要噴酒精很髒欸」。

小琪媽媽得知此事再向導師反應，導師也回覆：「是的，如果這樣真的很不當，我要好好問清楚。謝謝」、「經過了解，確實班上的同學有不友善的行為，已加以訓誡及開導，經過自己的反省後，也向小琪道歉，小琪已接收道歉。小孩子不懂分寸，行為不對，需要加以導正，後續我也會持續注意。謝謝你的耐心與體諒。」

但小美不聽勸，霸凌的行為再升級，某日她生日帶蛋糕到學校請班上同學吃，一塊切給小琪的蛋糕送到她手上時，小美竟上前把蛋糕捏爛，不讓小琪吃生日蛋糕，小琪也不想吃打算把蛋糕拿給其他同學，還被小美阻擋。

小琪爸媽認為女兒因小美而遭到同學排擠，飽受言語霸凌，侵害心理健康及人格權，導致精神上受有痛苦，但校方處理成效不彰，因此向小美和她爸媽提告求償10萬元；高雄地方法院簡易庭審理時，小美和她爸媽都否認霸凌行為，但法官檢視校方調查報告，發現多位同學都指證小琪被欺負是小美帶頭，因此認定小美有霸凌同學的行為，判小美一家應賠5千元，可上訴。

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