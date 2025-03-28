差1秒鐘「搶黃燈」變「闖紅燈」挨罰 違規男怨黃燈秒數太短敗訴

張男闖紅燈挨罰，他質疑黃燈僅3秒，不是4秒，導致他「搶黃燈」變「闖紅燈」，圖為案發路口。（記者張瑞楨翻攝GOOGLE街景圖）

2025/03/28 09:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓男子去年4月開車行經台中市台灣大道二段與忠明南路口，被科技執法設備拍到闖紅燈，警方開出2700元罰單，他提出行政訴訟，指他行經路口時是黃燈，但黃燈秒數太短，只有3秒鐘，導致他變成闖紅燈（搶黃燈變成闖紅燈），應該撤銷罰單，法官卻認為，依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，這處路口黃燈「得」為4秒，實際雖僅3秒，但主管機關可視路況略為調整，張男不能用自己認知，任意決定不遵守，判決他敗訴。

判決書指出，張男於去年（2024年）4月19日下午3時，開車行經上述路口，被設置在路口的科技執法設備，攝得闖紅燈的違規，台中市警察局交通警察大隊依「道路交通管理處罰條例」的「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」，開罰2700元，張男不服，向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

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張男指出，當時他開車於台灣大道二段超越停止線，通過路口左轉忠明路，但當時並非紅燈，他不是闖紅燈，而是黃燈時通過（俗稱搶黃燈），是黃燈秒數太短，他通過時黃燈變成紅燈，黃燈秒數不符合「道路交通標誌標線號誌設置規則」的規定，基於公益考量，應撤銷罰。

法官當庭勘驗錄影畫面，這處路口的台灣大道二段黃燈秒數為3秒，台灣大道二段最高速限為時速60公里，「道路交通標誌標線號誌設置規則」第231條第1款規定，「行車管制號誌之黃色燈號時間『得』依下表之規定：行車速限時速為50公里以下：黃燈時間3秒；時速為51至60公里：黃燈時間4秒；時速60公里以上：黃燈時間5秒」。

不過，法官認為，依上述規定，此台灣大道二段限速60公里，黃燈「得」為4秒，實際是3秒，但上述規則是原則性規定，而且是「得」，不是「應」，道路交通主管機關可依道況，就黃燈秒數略作調整。

法官強調，汽車駕駛人本就有遵守標誌的義務，如果認為路口黃燈秒數僅3秒過短，自當向主管機關提出建議，而不得僅憑個人認知，就任意決定不遵守，再以此作為不遵守號誌的免責藉口，據此判決張男敗訴。

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