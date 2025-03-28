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    板橋三太子神像遭竊 街友抱到三峽宮廟被警尋回

    陳姓街友從板橋一處宮廟偷抱走三太子神像，帶到棲身的三峽宮廟，海山警分局循線查獲。（記者吳仁捷翻攝）

    陳姓街友從板橋一處宮廟偷抱走三太子神像，帶到棲身的三峽宮廟，海山警分局循線查獲。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/03/28 09:25

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區新埔一間宮廟傳出供奉的三太子神像不翼而飛，總幹事發現遭竊報案，新北市議員石一佑受廟方委託，關心警方偵辦進度，海山警分局「鷹眼小組」過濾兩百餘支監視器，27日下午追查到三峽一處宮廟，發現陳嫌將神像放到寄宿的宮廟後，人也失聯，陳嫌胞兄指稱，今天將帶陳嫌歸案，廟方歡喜找回遭竊神尊，趕上下個月的出巡，石一佑也陪同領回神像，感謝警方偵辦辛勞

    板橋區四維路一間宮廟23日上午10點許，傳出廟內供奉的三太子神像不翼而飛，總幹事洪男發現後，調閱監視器影像發現神像遭男子抱走，隨即到江翠派出所報案，江翠所受理後，所長蔡桓武率巡佐莊偉濠及員警，啟動派出所級「鷹眼小組」，過濾兩百餘支監視器，發現竊嫌步行、搭捷運、計程車等方式，往三峽方向移動。

    警方持續追查，鎖定47歲陳姓男子涉嫌，到三峽介壽路一處宮廟，發現遭竊的神像，詢問廟方後，得知陳嫌與胞兄都是街友，廟方好心收容，不知陳嫌從何處抱來一尊神像，還丟在地上，便將神像供上神桌。

    陳男胞兄說，弟弟拿回神像後，這幾天外出，應該快回來了，他最快今天會帶弟弟向警方歸案，警方將依竊盜罪嫌，將陳嫌函送新北地檢署偵辦。

    陳姓街友從板橋一處宮廟偷抱走三太子神像，帶到棲身的三峽宮廟，海山警分局循線查獲，神像物歸原主；圖為陳嫌胞兄指認遭竊神像。（記者吳仁捷翻攝）

    陳姓街友從板橋一處宮廟偷抱走三太子神像，帶到棲身的三峽宮廟，海山警分局循線查獲，神像物歸原主；圖為陳嫌胞兄指認遭竊神像。（記者吳仁捷翻攝）

    陳姓街友從板橋一處宮廟偷抱走三太子神像，帶到棲身的三峽宮廟，海山警分局循線查獲，神像物歸原主，新北市議員石一佑與廟方感謝警方偵辦辛勞。（記者吳仁捷翻攝）

    陳姓街友從板橋一處宮廟偷抱走三太子神像，帶到棲身的三峽宮廟，海山警分局循線查獲，神像物歸原主，新北市議員石一佑與廟方感謝警方偵辦辛勞。（記者吳仁捷翻攝）

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