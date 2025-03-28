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    不滿切車道超車！台中「一群猴子」街頭上演「絕命尬車」釀禍

    肇事現場一片狼藉，竟是一群年輕人驅車在街頭追逐而肇事。（記者張瑞楨翻攝）

    肇事現場一片狼藉，竟是一群年輕人驅車在街頭追逐而肇事。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/03/28 05:58

    〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕台中市西屯區昨天晚間發生車禍，中市警局第六分局員警抵達，見一輛轎車自撞路中分隔島，怪異的是，附近兩輛轎車也有擦撞痕跡，目擊民眾還說，目睹3輛車追逐而車禍，員警進一步發現是追逐鬥毆事件，葉姓男子於台74快速道路切入車道超車，引發後方舒姓男子等兩車駕駛不滿，3車追逐至案發處碰撞釀災，宛如上演電影「絕命尬車」，警方共逮捕5名年輕人，有4人未成年，全案依公共危險等罪名偵辦中。

    第六分局27日晚間6時許，獲報西屯區馬龍潭與龍富路口有車禍情事，警方到場後，見葉姓男子的轎車自撞路中分隔島，路旁另外停有2輛轎車，員警立即將傷者送醫救治，並將其餘5人等帶回釐清。

    據了解，葉姓駕駛（男，25歲）昨天晚間6時許，當時行經台74快速道路時，因急切車道超車，導致後方舒姓（19歲）等2名轎車駕駛不滿，便一路尾隨葉男下匝道，想找機會理論，沒想到葉男發現被人尾隨後，便加速駛離，雙方在街頭展開追逐，並碰撞葉男所駕駛的轎車，導致葉男自撞路中分隔島，因當時車內其他乘客有輕微擦傷，員警到場後先將傷者送醫治療，隨後將其餘涉案人員通通帶回釐清，除針對違規情形開單告發外，也對違法情形依法嚴查，移送法辦！

    舒男等人開車追逐葉男轎車（圖中），葉男被撞後，失控衝撞分隔島。（記者張瑞楨翻攝）

    舒男等人開車追逐葉男轎車（圖中），葉男被撞後，失控衝撞分隔島。（記者張瑞楨翻攝）

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