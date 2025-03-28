高雄十大易肇事路段這2區最多 這路364件車禍居冠

高雄市十大易肇事路段出爐，鳳山區建國路及青年路均入榜。（記者陳文嬋攝）

2025/03/28 00:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市十大易肇事路段以仁武區鳳仁路發生364件交通事故居冠，鳳山、仁武區各有3條道路最多，台88線鳳山、大寮段均入榜；此外，最容易發生車禍時段為下午4至6時，主要肇因以未依規定讓車最多，提醒民眾留意。

十大易肇事路段統計出爐，以仁武區鳳仁路發生364件最多，造成1人死亡、166人受傷，其次鳳山區建國路315件130人受傷、三民區民族一路289件120人受傷。

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行政區以鳳山、仁武區各3條道路最多，尤其鳳山區人口數全市第一，以建國路發生最多，其次青年路244件127人受傷，台88線快速公路鳳山段發生223件11人受傷。

此外，仁武區人口成長最快速，除鳳仁路交通事故全市最多，仁雄路248件94人受傷，澄觀路233件2人死亡、92人受傷。

三民區也有2條道路入榜，包括民族一路289件120人受傷，九如一路254件87傷；還有台88線快速公路大寮段235件39傷，楠梓區德民路214件90傷。

警方分析大多為主要幹道，具有交通流量大、動線複雜、車種混合致爭道行駛特性，容易衍生交通事故。

警方指出，去年交通事故11萬1593件，造成149人死亡、5萬多人受傷，比前年減少，為六都第三低，近5年穩定下降，已見初步防制成效。

警方分析整體交通事故6大主要肇因，以未依規定讓車7302件最多，其次未保持行車安全距離4284件、未保持行車安全間隔2490件、未注意車前狀態2046件、違反號誌管制或指揮1752件及起步未注意來往車輛1601件，大多為不當駕駛習性造成。

交通事故最容易發生時段為下午4至6時達5837件最多，其次為上午8至10時5019件、上午10至12時4538件、下午6至8時4107件，大多為上下班交通尖峰時段。

警方將持續宣導防禦駕駛觀念，並取締重點違規，降低事故傷亡程度，並持續配合相關單位，從交通工程、教育宣導及執法3E面向持續改善，提升道路交通安全環境。

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