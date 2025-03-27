銀行員諸慶恩平反無罪定讞 邢泰釗：人權保障里程碑

檢察總長邢泰釗。（資料照）

2025/03/27 22:27

〔記者王定傳／台北報導〕前百利達銀行已故經理諸慶恩代表銀行向富商翁茂鍾旗下的怡華公司追債，卻被反控偽造定存單判決有罪，還來不及平反就離世，最高檢察署為此提起非常上訴成功，此案回復到二審定讞狀態，高檢署緊接著聲請再審獲准，今日再以本案一審判決諸無罪後，檢方上訴無理由，宣布撤回上訴，回到一審無罪狀態定讞；檢察總長邢泰釗今日表示，這是台灣第一件完全基於法律程序救濟，而回復往生者司法清白與名譽的案件，可說是台灣人權保障史上的里程碑，並樹立司法保障人權的典範。

邢泰釗今日表示由衷感謝一、二、三審法官、檢察官基於同理心的共同努力，使得在現實社會中，大家可以具體看得到什麼是「公益」，也讓庶民百姓可以相信，或許法律真的可以是「一種向善的力量」，而不是夢想！

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諸慶恩因負責強制執行佳和集團負責人翁茂鍾旗下的怡華公司，1999年遭檢舉偽造定存單，一審獲判無罪，二審改判4月，緩刑3年，上訴三審期間諸病故，最高法院就檢方上訴改判不受理，另諸慶恩上訴部分，以不得上訴為由駁回。

這起案件在2020年露出署光，因翁茂鍾長年邀宴多名司法人員並記載筆記本，引爆司法史上最大醜聞；當時指示查辦翁案的台北地檢署檢察長邢泰釗，升任高檢署檢察長後即指示聲請再審但被駁回。

2022年間，邢泰釗以檢察總長身分為此案提非常上訴，隔年，最高法院撤銷諸慶恩因死亡不受理部分，成功讓此案回復到二審有罪定讞狀態後，高檢署緊接著出手向高院聲請再審獲准，今日再以「被告主觀上並無明知而登載不實直接故意」4大理由，認為一審判決後，檢方上訴顯無理由，應該撤回，也就是說，本案回到一審無罪判決狀態、諸無罪確定。

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