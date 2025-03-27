不滿垃圾車不等人 台南火爆男持球棒敲打車斗、車窗

台南永康1名男子持球棒敲打垃圾車，並與清潔隊員理論。（記者劉婉君翻攝）

2025/03/27 21:41

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區清潔隊24日晚上在永康里清運垃圾時，一名載安全帽的男子倒完垃圾後，突然持球棒敲打垃圾車車身，一度與清潔隊員發生衝突。環保局已提告妨害公務，捍衛清潔隊員的執勤安全。

據了解，該名男子當晚先倒完廚餘後，回家再拿取一般垃圾欲清倒，卻發現垃圾車已經開往下一個清運點，拿著還來不及倒的垃圾和球棒，騎機車追趕垃圾車，待於下一個清運點倒完垃圾後，疑因不滿垃圾車沒有等他，持球棒敲打垃圾車車斗及副駕駛座車窗，再朝清潔車邊叫喊邊揮舞球棒。

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清潔隊員下車向男子說明，男子仍氣憤不平與隊員理論，手上的球棒也不斷揮舞。清潔隊員事後到派出所報案。環保局表示，清潔隊員長期辛勤付出，確保市容整潔，卻遭受疑似暴力威脅，令人遺憾。每個清運點皆有固定時程，為確保準點收運、維持全線作業順暢，垃圾車須按時駛離，無法個別等候，請民眾體諒。

環保局也譴責暴力行為，強調將持續關心隊員身心狀況，並透過法律途徑維護隊員權益，呼籲民眾能理性溝通。

台南永康1名男子持球棒敲打垃圾車，並與清潔隊員理論。（記者劉婉君翻攝）

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