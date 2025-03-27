永齡基金會捐2百億予台大 捐贈合約應公開確定

針對永齡基金會捐款案，台大電機系特聘教授吳瑞北希望能藉此讓台大早一步邁向公開透明。（資料照）

2025/03/27 20:33

〔記者楊國文／台北報導〕永齡健康基金會創辦人郭台銘捐款2百億給台大興建癌醫中心，台大教授吳瑞北要求台大提供與永齡基金會的捐贈合約、備忘錄等資料被拒，提起行政訴訟，台北高等行政院判吳瑞北勝訴，台大應遮掩郭台銘等人簽名後提供，台大、永齡基金會不服上訴，最高行政法院駁回確定。

最高行政法院今判決指出，國立大學接受財團法人捐助，依法應納入校務基金管理，用以興建附設醫院、治療中心及相關醫療設備，雙方所簽署的捐贈合約、備忘錄等基礎文件，是國立大學於職務範圍內取得而存在的訊息，並非與公務無關的私人資訊，屬於政府資訊公開法所稱「政府資訊」。

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台大教授吳瑞北向台灣大學請求准予提供永齡基金會相關捐贈合約及備忘錄，雖然永齡健康基金會表示不同意，但並無政府資訊公開法規定的應限制公開的事由，依法應予提供，因此，北高行判決認定台灣大學應在遮掩合約及備忘錄的代表人簽名後，作成准予提供的行政處分，於法有據，因此駁回台大、永齡基金會上訴。

不過，最高行亦指出，關於吳瑞北請求提供2008年捐贈合約、2014年備忘錄及2019年捐贈合約部分，北高行僅審酌2019年捐贈合約本身，即判決命台灣大學應作成准予提供的行政處分，明顯有誤，因尚有事證不明，有調查必要，今將該部分廢棄，發回北高行更審。

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