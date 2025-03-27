中配亞亞喊武統遭廢止居留許可提抗告 最高行3大理由駁回確定

中配網紅「亞亞」劉振亞（右）因武統言論遭廢止居留並限期離境，聲請停止執行被駁回後，提起抗告，最高行政法院認定移民署處分於法有據等３大理由駁回確定。（資料照）

2025/03/27 19:02

〔記者楊國文／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞透過社群影片，對外發表武統言論，被移民署廢止居留許可，且限期10日離境，即最晚必須於本月25日離台，否則26日起將強制出境，劉女向台北高等行政法院聲請停止執行被駁回後，24日透過北高行提起抗告，因抗告案尚未做出裁定，劉女見留台無望，25日晚間已搭機返回中國。最高行政法院認定移民署行政處分於法有據，劉女抗告無理由，今傍晚裁定駁回抗告，全案確定。

最高行政法院以3大理由駁回劉女抗告案，首先，移民署調查，劉女於許可依親居留期間在網路社群平台「抖音」上傳的影片，內容涉及鼓吹中國以武力統一台灣，認定有危害國家安全、社會安定之虞，因此廢止劉女的依親居留許可，且5年內不許可再申請依親居留，屬合法處分。

請繼續往下閱讀...

其次，移民署的處分未排除劉女以「依親以外」的合法名義來台，而且劉女的丈夫亦得以前往中國地區團聚，非僅限於劉女來台團聚，短期內並未導致夫妻２人關係破裂的可能；另外，劉女夫婦的子女，尚有劉女丈夫在台可照護教養，以今日交通、通訊便利程度，未因移民署的處分未停止執行，將造成夫妻感情維繫困難，或子女無從受妥善照護、教養等難以回復的損害。

移民署也指出，移民署原處分是要求劉女收受函文後，限期10日內出境，並未直接強制劉女出境，且未指定強制其出境的日期，並無劉女抗告所稱原處分強制她在本月3月25日出境，有急迫情事而有停止執行的必要，因此劉女聲請停止執行案不符停止執行的法律要件，抗告無理由，今裁定駁回。

在抖音有近50萬名粉絲的劉女，因為在其經營的社群媒體「亞亞在台灣」上，持續發佈中國武力強大、武統台灣勢在必行等影片，宣揚武統理念。

經移民署本月4日通知劉女說明，認定她有鼓吹武統事實，有危害國家安全或社會安定之虞，違反《兩岸人民關係條例》，廢止其在台依親居留許可，並禁止未來5年內再申請依親居留，且命她必須在10天內離境，即最晚必須於25日離台，否則，26日起，移民署將強制出境。

劉女大動作抗議被廢止居留許可、並限期離境，不僅聲請停止執行被駁回，並提抗告，本月25日還到內政部前召開記者會抗議。劉女見留台無望，25日晚搭機離台返回中國。據指出，劉女返回中國後，立即有8名人員戒護她搭車離開機場。

針對劉女離台前，仍叼唸最高行政法院尚未做出抗告案的裁定結果，資深法界表示，「抗告中，不停止行政處分的執行力」，即劉女提起抗告期間，不影響限期離境的效力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法