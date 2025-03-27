民眾小心！南投出現假冒中醫 提供網路診療詐騙

南投出現假冒中醫網路診療詐騙，南投縣衛生局提醒民眾提高警覺。（南投縣衛生局提供）

2025/03/27 18:49

〔記者張協昇／南投報導〕詐騙無奇不有！南投縣府衛生局近日接獲中醫師公會通報，有不法分子假借南投市某中醫診所醫師名義，透過網路發表醫學知識，並藉機向民眾診療收費，還聲稱可提供寄藥服務。對此，衛生局、中醫師公會特別提醒民眾提高警覺，避免受騙。

南投縣中醫師公會理事長胡雲瑜指出，南投縣各合法中醫診所，僅提供現場親自診療服務，並無網路看診或寄藥服務，任何聲稱透過網路提供診療、開藥並寄送藥品的行為，皆非合法中醫診所所為，請民眾務必提高警覺，以免遭詐騙，影響健康與權益。

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南投縣衛生局也指出，依據醫師法第11條第一項規定，醫師非親自診察，不得施行治療、開給方劑或交付診斷書。但於山地、離島、偏僻地區或有特殊、急迫情形，應醫療需要，得由直轄市、縣（市）主管機關指定醫師，以通訊方式詢問病情，進行診察、開給方劑，並囑由衛生醫療機構護理人員、助產人員執行治療。違反規定者將處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

南投出現假冒中醫網路診療詐騙，南投縣衛生局提醒民眾提高警覺。（南投縣衛生局提供）

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