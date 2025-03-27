中配亞亞喊武統遭廢居留許可提抗告 最高行今駁回確定

中配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論遭廢止居留許可並限期離境，聲請停止執行被駁回，她不服緊急提起抗告，最高行政法院今駁回確定。（記者楊國文攝）

2025/03/27 18:26

〔記者楊國文／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞透過社群影片，對外發表武統言論，被移民署廢止居留許可，且限期10日離境，即最晚必須於本月25日離台，否則26日起將強制出境，劉女向台北高等行政法院聲請停止執行被駁回後，24日透過北高行提起抗告，因抗告案尚未做出裁定，劉女見留台無望，25日晚間已搭機返回中國。最高行政法院認定劉女抗告無理由，今傍晚裁定駁回抗告，全案確定。

在抖音有近50萬名粉絲的劉女，因為在其經營的社群媒體「亞亞在台灣」上，持續發佈中國武力強大、武統台灣勢在必行等影片，宣揚武統理念。

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經移民署本月4日通知劉女說明，認定她有鼓吹武統事實，有危害國家安全或社會安定之虞，違反《兩岸人民關係條例》，廢止其在台依親居留許可，並禁止未來5年內再申請依親居留，且命她必須在10天內離境，即最晚必須於25日離台，否則，26日起，移民署將強制出境。

劉女大動作抗議被廢止居留許可、並限期離境，不僅聲請停止執行被駁回，並提抗告，本月25日還到內政部前召開記者會抗議。劉女見留台無望，25日晚搭機離台返回中國。據指出，劉女返回中國後，立即有8名人員戒護她搭車離開機場。

針對劉女離台前，仍叼唸最高行政法院尚未做出抗告案的裁定結果，資深法界表示，「抗告中，不停止行政處分的執行力」，即劉女提起抗告期間，不影響限期離境的效力。

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