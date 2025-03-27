爆黃國昌「硬上女學生」判賠30萬又判刑 周玉蔻上訴：評論非誹謗

周玉蔻主張文字敘述有「譬喻」意義，是指「超越師生情誼」，應無罪。（記者楊國文攝）

2025/03/27 20:45

〔記者楊國文／台北報導〕資深媒體人周玉蔻前年在臉書發文指稱，曾任台大教授的民眾黨主席黃國昌「當年在教室（據說是這樣）硬上女學生」，黃國昌控告加重誹謗，周玉蔻被台北地院判刑3個月。周玉蔻上訴，高等法院今天開庭，周玉蔻做無罪答辯，文字敘述有「譬諭」意義，是指「有超越師生情誼」的師生戀等情事，無誹謗故意，黃國昌委任律師批評她是捏造事實惡意誹謗，應判有罪。

前民眾黨主席柯文哲前年6月接受「館長」陳之漢直播專訪時曾說，要找黃國昌當法務部長，引起矚目。

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檢方起訴指出，前年6月13日，周玉蔻在臉書發文指稱，「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」黃國昌提告刑事加重誹謗罪，另提民事求償100萬元並移除該貼文。

民事求償方面，台北地院判周玉蔻應賠償黃國昌30萬元，文章也應刪除。周玉蔻未上訴，全案確定。

刑事部份，周玉蔻律師指出，周玉蔻發表言論時，黃國昌是未來可能的法務部長人選，也是知名政治人物，曾任大學教授，其人品、人格、經歷均可進行善意評論，周玉蔻的文章內容是以幽默諷刺方式呈現政治評論，黃國昌任教期間曾與女學生發生戀情，前立委邱毅早就有開記者會講述過，黃國昌當時也沒否認，周玉蔻是基於師生戀的上下從屬特別權力關係而發表評論，並非故意誹謗；且文章隔月即已下架。

黃國昌的告訴代理人則指出，2016年邱毅提出質疑後，黃國昌已經澄清是在女學生畢業後才開始交往，時隔8年，周玉蔻未經查證即冷飯熱炒還加油添醋，虛構獨創新的情節，捏造不實的日期、地點、硬上等事實，有誹謗的真實惡意；周玉蔻至今不承認錯誤，持續在臉書、新聞上詆毀黃國昌，讓黃很困惑，無從談和解。

台北地院去年12月2日判周玉蔻3月徒刑，周玉蔻不服，上訴高等法院。

高院今開庭審理，周玉蔻做無罪答辯，強調無誹謗故意，她的律師指出，周玉蔻的文字敘述有加註上下引號，有「譬喻」的意義，是指黃國昌早在此言論前，在擔任教授期間，有「超越師生情誼」的師生戀等情事，具特別權力關係，也就是「上下從屬」關係，應為「意見陳述」，不涉及事實真偽的問題，周玉蔻無誹謗故意。

但黃國昌委任律師當庭駁斥，批評周玉蔻至今仍不認罪，未承認有捏造事實，顯然毫無悔意，應駁回上訴，判決周玉蔻有罪確定。

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