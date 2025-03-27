傳林岱樺資金遭檢調凍結「被退選」 雄檢駁斥：子虛烏有

林岱樺涉貪被帶回調查南部機動組應訊時，突然手拿紙條，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。（資料照，民眾提供）

2025/03/27 18:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費和違法收受政治獻金，林岱樺以100萬元獲交保，但她的胞弟林岱融、王姓弟媳、黃姓女會計及關係匪淺的通法寺住持釋煌智都被檢方聲押獲准，外傳林岱樺資金遭檢調凍結，導致市長初選「無以為繼」，形同「被退選」，雄檢今發聲明，強調未查扣林岱樺及相關被告任何金融帳戶，傳聞並不屬實。

高雄檢調上月20日偵辦林岱樺涉詐領助理費和違法收受政治獻金案，林岱樺及釋煌智均被檢方諭令100萬元交保；隨著林岱樺胞弟等三人被收押，檢調仔細勾稽通法寺服務處帳冊，再度發現新事證，上月26日發動第二波搜索行動，雄檢也在複訊釋煌智後，依涉嫌貪污等罪且有串、滅證之虞向法院聲請羈押獲准。

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今傳出林岱樺涉案後，名下除了立委薪資帳戶外，相關銀行帳戶都被檢調凍結，導致她無法投入資金繼續參與高雄市長初選，形同「被退選」；對此，雄檢發聲明強調，偵辦此案期間並未查扣林岱樺及相關被告的任何金融帳戶。至於有媒體報導林委員初選帳戶遭凍結，並非事實，雄檢事前也沒有接獲該媒體事前查證，呼籲相關媒體報導前務必善盡查證之責。

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