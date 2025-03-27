陽光人設崩塌！「工地小網紅」夢戈街頭砍人 涉殺人未遂送辦

警方詢後將孟男依殺人未遂等罪嫌送辦。（民眾提供）

2025/03/27 17:53

〔記者許國楨／台中報導〕小網紅「夢戈」孟姓男子，以「工地小網紅」形象活躍於社群媒體，營造負債奮鬥、暖心助人的形象，未料昨中午他因問路未果竟持自拍棒攻擊路人，隨後又在工地內持鋸子砍傷工人，警方今（27）日從醫院帶回訊問，詢後依殺人未遂等罪嫌送辦，並建議檢方聲請羈押，而其勵志又陽光人設瞬間崩壞。

這起傷人事件發生在昨天中午12點多，33歲孟男當時行經南屯區文心南路與文心南五路口加油站，向賴姓民眾問路，因語焉不詳賴男回說「聽不清楚」，孟男竟因不滿對方回應，竟持自拍棒傷人，導致賴男左臉頰受傷，但扭打中打輸對方，孟男心有不甘跑往鄰近文心南路上某社區，欲尋求支援找救兵。

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但社區管理員見他滿頭油垢且說話無厘頭，沒搭理他，孟男憤而走出管理室繞到社區後面一處施工處所，隨手拿取工地內鋸子遭洪姓工人制止，孟男竟又持鋸子砍傷洪男導致頭部濺血，隨後逃往文心南六路沿途將兇器丟至花圃旁，警方火速在鄰近周邊搜索，發現躲藏在餐廳3樓廁所內孟男，當場展開圍捕上銬逮人。

由於孟男精神狀況及情緒不穩，警方戒護就醫後，今天近中午經院方評估狀況良好，帶回分局偵訊，住北部的孟男供稱，2天前來台中四處逛逛看屋，當天中午問路時遭對方回一句「看啥小」因而發生口角，進而衍生後續行為，全案詢後依殺人未遂、傷害，強制等罪嫌送辦，並建議檢方聲請羈押。

隨著孟男遭逮其背景也遭起底，他在社群平台擁有「工地小網紅」稱號，還以「夢穿腸」及「夢戈」的名義經營自媒體，時常分享在工地工作的辛勞，營造「負債300萬、努力翻身」的勵志形象，他還自稱90後單親爸爸，負債362萬元，努力賺錢為女兒打造更好的生活，甚至公開記錄每週還款進度，鼓勵粉絲挑戰成為億萬富翁。

此外，他過去還曾做出不少「暖舉」，例如在街頭以1000元買下婦人整盒口香糖，甚至曾出席聲援剴剴虐童案的活動，當場激動落淚，呼籲政府重視兒童保護，營造出「勵志、寵女、正義暖男」形象，如今他卻在台中犯案，正面陽光的人設瞬間崩塌。

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