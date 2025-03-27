神鬼女詐前臺雅集團董座逾50億 檢調第2波行動抓洗錢共犯

女子羅佩雯涉詐欺已故老董被聲押。（讀者提供）

2025/03/27 17:58

〔記者王定傳／台北報導〕曾犯下2千多萬元詐欺案的女子羅佩雯，出獄後犯行「升級」，涉與臺雅集團前董座沈裕雄的特助、知名隱餐飲集團負責人鄭淳駿聯手，從2019年至2023年，以投資海外機票、移民投資等由，詐走沈裕雄逾50億元；台北地檢署2月指揮調查局新北市調查處先後將鄭、羅2人聲押禁見獲准後，今日發動第二波行動，約談涉嫌幫羅隱匿犯罪所得的楊姓男友人、羅的前夫謝男及羅的兄嫂共4名被告，以及與羅女有資金往來的3名證人共7人。

羅女曾在旅行社擔任票務工作，以投資機票賺差價為由，向親友詐得2738萬餘元，因其話術高明，被認為是「神鬼女票務」；未料出獄後涉犯金額更龐大的詐案。

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檢調追查，羅女與鄭男鎖定沈裕雄為目標，向沈誆稱海外高端客戶有大量機票需求，可從航空公司獲高額回饋金，投資報酬率最低38.8％，最高70％，平均48％，他們還有特殊移民投資管道，誘騙沈投資，並將沈拿出的部分款項佯裝為利潤，引誘沈擴大投資。

沈男前年10月過世，家屬清查資產後，控告羅、鄭以「投資機票」名義從沈騙走48億9千多萬元、以「移民投資」名義詐走5400萬元及美金850萬元，共逾50億元。

檢調在今年2月間發動搜索，發現她家中堆滿精品，包括大量的愛馬仕、LV名牌包，甚至有要價上千萬元的LV VIP頂級化妝行李箱等，令人咋舌，最後依詐欺等罪嫌聲押禁見鄭男及羅女獲准，今日再發動第二波行動，兵分9路發動搜索，並約談羅的楊姓男友人、羅的前夫謝男及羅的兄嫂共4名被告，以及與羅女有資金往來的3名證人。

據了解，羅女除涉嫌拿詐欺資金供親友開設火鍋店、和菓子店、貿易公司，作為營運資金外，還出資幫親友繳房貸，或涉將不法所得用以日常開銷或購買包包等奢侈品，此部份隱匿犯罪所得總計約數千萬元至數億元，而幫她隱匿犯罪所得的親友則涉嫌違反洗錢防制法。

沈裕雄是臺雅集團前董事長，成衣製造業發跡，跨足不動產領域與金融領域，並成立臺雅國際慈善基金會低調行善。

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