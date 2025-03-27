嘉義縣貨車輾死貓肇逃 駕駛依傷害致死法辦

嘉義縣竹崎鄉發生小貨車輾死貓隻案件，家畜所偕同警方實地訪查。（嘉義縣政府提供）

2025/03/27 17:38

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉25日發生小貨車輾死貓隻案件，盧姓駕駛未留在現場處理，遭通報「肇事逃逸」，嘉義縣家畜疾病防治所（嘉畜所）獲報，26日偕同竹崎分局完成肇事司機訪談與實地訪查，27日移送司法機關偵辦。

家畜所表示，前天接獲民眾報案，指稱小貨車司機故意把他平日餵養的流浪貓輾斃，要求懲處司機。

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盧姓司機表示，因業務關係行經該路段時，常看到民眾所餵養貓隻，且都會放慢行車速度讓貓隻自行遠離，案發當日以為貓隻已遠離，從後照鏡看到貓還活著，以為沒事所以離開，事後經由鄰居通知，才知道這件事情。

嘉畜所表示，雖駕駛強調非故意也不知情，但該行為人仍涉嫌違反動物保護法第25條有關「故意傷害致動物肢體嚴重殘缺」規定，依法移送司法機關偵辦，致於網傳該名司機為頂替，經查確實為其個人行為。

嘉畜所說明，依據動物保護法第6條及第25條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，倘故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金，呼籲民眾應愛護動物不得任意傷害。

嘉義縣竹崎鄉發生小貨車輾死貓隻案件，家畜所與警方通知肇事司機到案說明。（嘉義縣政府提供）

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