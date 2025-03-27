得不償失！竹市白牌車載客賺100元 遭罰10萬又被吊扣駕照

得不償失！新竹市有白牌車主賺100元車資卻遭罰10萬元，還被吊扣駕照。（新竹市監理站提供）

2025/03/27 17:06

〔記者洪美秀／新竹報導〕得不償失！新竹市有白牌車主違法攬客，結果收100元車資，卻因被查獲遭重罰10萬元，還被吊扣駕照。新竹市監理站表示，由於白牌車目前多以成立Line群組攬客或電話預約接送客人，監理站都會不定期會同警察局交通隊在火車站及客運場站或白牌車出沒地點加強巡查。

近期也接獲民眾檢舉，日前會同竹市警察局交通隊在客雅大道成功攔查收取100元車資的違規營業車輛1輛，並依法處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業之車輛吊扣汽車牌照4個月。經查獲違反個人以自用小型車違法經營計程車客運業，將依公路法第77條第2項規定加重處罰10萬元以上20萬元以下罰鍰，其車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

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竹市監理站表示，白牌車大部分為一般自用車，駕駛資格、車輛安全及保險等未受計程車相關規範，駕駛人可能為未具駕駛執照資料，甚至有不良前科，因此，白牌車暗藏極高的乘車風險，呼籲民眾勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，如有搭車需求，請看清楚車牌「白底紅字」，才是合格的計程車。

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