喊「人劍合一」弒母砍父 一審判12年

26歲林男喊「人劍合一」弒母砍父雲林地方法院27日宣判應執行12年有期徒刑。（記者黃淑莉攝）

2025/03/27 16:27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕26歲林男因嚴重躁症發作，去年7月12日持水果刀、菜刀高喊「人劍合一」後攻擊父母，造成林母傷重不治，林父手、臉多處受傷，雲林地方法院昨今（27）日依直系血親尊親屬殺人罪及殺人未遂罪，分別判處林男有期徒刑10年、6年。應執行有期徒刑12年。

林男去年剛大學畢業，自己在外租屋，在案發前出現精神、情緒異常，家人懷疑他「卡到陰」，原安排要帶他到廟裡拜拜，因此前一天11日晚上回父母家住，卻在12日凌晨2點半左右高喊「人劍合一」隨即持水果刀刺擊林母右胸、左上背，林父見狀上前制止也遭林男以手中的水果刀刺傷頭部、左肩及背部等處，隨後又拿菜刀追砍林父。

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林母因肺臟、心臟受穿刺傷，引發大出血併血胸傷重不治，林父則左肩、左耳、右手撕裂傷及左側7至8肋骨骨折。

法院判決書指出，林男在求學時曾有失眠等相關症狀，案發前數日出現不由自主比畫「太子舞」、傳遞神靈話語等宗教妄想現象，卻未在第一時間尋求醫療協助，而是傾向民俗、收驚等方式處理，案發當天其身心狀況嚴重惡化，無法正常工作，直到深夜仍無法控制自己，犯案前從房間突然跳起，大喊「人劍合一」後衝出房門攻擊父母。

判決書表示，經精神鑑定報告診斷，林男當時為嚴重躁症發作，可以認為林男犯案當時仍持續受到精神病症影響，導致自由決定意識及控制自己的能力都顯著降低。另林男家庭支持功能良好，林父案後奔走獲得84名相關親友的聲明書、和解書，及林男的哥哥也出具陳述書，這些受傷最深的被害人家屬及親友都表現同意和解、原諒林男的犯行，並希望法院能夠給予林男自新的機會。

判決書說，合議庭審酌以上情形，以及在精神鑑定報告所顯示的林男性格、生活歷程，判決有期徒刑10年、6年，應執行有期徒刑12年。

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