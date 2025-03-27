嚇！買個便當遇到鬥毆 彰化便當店老闆父子被鞭棍雙人組襲擊

彰化縣福興鄉傳出便當店鬥毆事件，劉姓老闆父子遭到2男持棍鞭襲擊。（記者劉曉欣攝）

2025/03/27 16:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉復興路巷弄的便當店，今天傳出鬥毆事件，雙方疑有金錢糾紛，2名男子趁便當店營業時，持辣椒水意圖對劉姓老闆父子催債，劉父隨即拿出鐮刀作勢揮舞，對方立即回車上拿出鞭子與木棍展開回擊，造成父子多處挫傷，現場買便當的民眾嚇到手發抖，警方將4人依傷害準現行犯進行逮捕，全案調查中。

鹿港警分局表示，今天上午11時許接獲報案，鄰近鹿港國中的福興鄉一家便當店傳出有人持棍棒打架，員警到場發現已無打架情事，將現場4人帶回福興分駐所進行了解。

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警方調查發現，經營便當店的劉姓父子（54歲、25歲）當時正在店內，翁男（25歲）與陳男（25歲）則直接進入便當店，由於雙方早有嫌隙，當翁男拿出辣椒水時，劉父隨即手持鐮刀作勢揮舞，翁男馬上回車拿出鞭子朝劉姓父子抽打，正當雙方扭打之際，陳男再以木棍敲打劉姓父子，劉姓父子輕傷，送往鹿基醫院就診，翁男、陳男則拒絕就醫。

警方表示，便當店業者劉姓父子均為輕傷，沒有生命危險，劉父右肩、右小腿銼傷，兒子則是右肩、右前臂等處擦傷。警方到場將劉姓父子、翁男、陳男等4人依傷害準現行犯依法逮捕，將移送彰化地檢署進行偵辦。

不過，這起事件也有民眾直擊，看到棍鞭齊飛，大喊嚇到手發抖，沒想到在便當店也能看到打架，驚嚇指數破表。

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