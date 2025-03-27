狠男警局前潑汽油燒死人判無期 寫悔過書想先賠20萬求減刑被拒

黃士廉（卡其色衣服者）寫悔過書，又宣稱想先賠20萬元，被害人家屬都不接受。（資料照）

2025/03/27 15:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕雲林縣男子黃士廉（30歲）2023年7月與杜男有債務糾紛，他又自認被杜當成「細漢仔（小弟）」而心生不滿，雙方約在台中市警局第四分局前談判，他竟事先買汽油朝杜男身上潑灑縱火，造成杜男全身起火，因嚴重燒燙傷2天後不治，黃男被依殺人罪起訴，死者母親指自己承受白髮人送黑髮人哀働，聲明判處黃男死刑，台中地院判處黃男無期徒刑，上訴之後，黃男寫悔過書且願先賠20萬元，被害人家屬不接受，高等法院台中分院今天維持一審無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴三審。

高等法院台中分院二審指出，黃男僅因日常生活小糾紛（刺青等），卻採極端殺人手段，宣洩排解其鬱結已久的負面情緒與生活壓力，導致死者遭火吞噬，承受莫大的身體與精神痛苦，黃男犯罪手段兇殘，犯罪所生損害重大，但考量被告平日素行尚可，於法院審理時坦承犯行，但尚未與被害人家屬達成和解，一審判處無期徒刑，褫奪公權終身，量刑沒有違誤，應予維持。

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二審強調，黃男於二審時表達願先拿出20萬元賠償被害人家屬，未獲被害人家屬接受，另外，黃男雖手寫悔過書，仍亦未獲得被害人家屬原諒，被害人家屬更是希望從重量刑，黃男指一審量刑太重，為無理由，應予駁回。

台中地檢署起訴指控，黃男於2023年7月24日上午在雲林縣要載母親就醫，因臨時被杜男叫到台中談判、協調債務，兩人相約台中市警局第四分局大門外，黃不滿被杜男使喚當「細漢仔」、無法載媽媽看病，心生怨恨，先於雲林買汽油、水桶等工具預謀犯案。

兩人見面後爆發爭執，黃男用水桶將裝有約8.5公升的汽油朝杜潑灑，隨即引燃縱火，杜男全身著火後，黃男逃逸至向心南路巷內，由友人開車接應逃回雲林，杜男因全身燒燙傷嚴重，送醫於同月26日不治。

台中地院國民法庭一審時，黃男宣稱，杜男曾自稱開過槍，他擔心自己被埋伏，才會買汽油到場，當時他與杜男有債務糾紛，且杜挑撥他與弟弟的兄弟感情，另外，當天杜要他立即赴台中談判，導致他無法帶母親去就醫，因此覺得被杜當成「細漢仔」。

死者杜男的姊姊出庭時，則是痛斥黃男在警局前殺人之舉，無視於法律、泯滅人性，希望國民法官判黃男死刑；杜男母親也寫信給法官，「這天她成了一位殘忍的母親，因為簽下兒子放棄急救同意書」，讓她承受白髮人送黑髮人之苦。

黃男則當庭致歉，他表示自己衝動釀社會恐慌、對不起家屬，目前雖無能力賠償，已經向菩薩發願吃素、唸經彌補，一審依殺人罪判處黃男無期徒刑，褫奪公權終身，二審維持一審原判決，可上訴。

黃士廉在中市警局第四分局前縱火燒死人，被害人家屬質疑他目無法律。（民眾提供）

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