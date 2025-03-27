見證火災調查發展 北市消舉辦「火調30年回顧展」

台北市政府消防局今（27）日舉辦「鑑往開來鳳凰躍升—火調30年回顧展」。（記者鄭景議翻攝）

2025/03/27 13:38

〔記者鄭景議／台北報導〕火災調查工作隨著科技進步日新月異，台北市政府消防局今（27）日舉辦「鑑往開來鳳凰躍升—火調30年回顧展」，回顧過去30年間火災調查技術的演進，並展望未來發展，展覽在內湖防災科學教育館10樓舉行，展期為一個月，邀請各界專家、學者與火災調查人員共同見證火調技術的革新。

台北市消防局今日邀請財團法人全國認證基金會TAF代表、本市火災鑑定委員會、UL Solutions代表、內政部消防署、台北市警局刑事鑑識中心、基北北桃火災調查人員及曾參與本市火災調查工作退休或調離的前輩同仁，一同前來參展。

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消防局指出，火災調查在公共安全領域占有舉足輕重的地位，隨著科技發展，調查方式已從手寫報告、人工測繪演進至3D雷射掃描重建火場，讓火調工作更加精確科學。本次展覽將透過時間軸方式，回顧台北市30年來重大火災案件，並展示早期與現代調查技術的對比，讓參觀者深刻了解火場調查的進步與挑戰。

台北市消防局火災鑑定實驗室為全國首家獲得四項國際認證的機關，確保鑑定技術與國際接軌，展覽中揭示消防局如何透過與學術機構合作，引進CT電腦斷層掃描與鋰電池燃燒實驗等技術，提升火調精確度，並與國際機構UL Solutions交流，深入研究電動車與儲能設備火災的鑑定技術。

且為了因應新能源時代來臨，消防局率先導入「鋰電池銅箔鑑定」技術，透過數位顯微鏡觀察電池內部痕跡，強化證據力，並邀請基隆、新北、桃園等縣市火調人員共同學習，促進跨區域合作。

消防局表示，本次展覽開放民眾免費參觀，透過專業展示與沉浸式體驗，讓社會大眾更深入了解火調工作的核心價值與未來發展。

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