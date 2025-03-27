「第三性按摩師」穿短裙跨坐女子身上按摩 挨告性騷法官認證據不足

嘉義地方法院將女子之訴駁回。（資料照）

2025/03/27 14:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名女子在一間紓壓店脫光僅剩內衣褲全身按摩，指控生理為男性的第三性按摩師穿短裙丁字褲露屁股，故意跨坐她腰間用生殖器觸摸其屁股，還來回往私密處按摩，讓她感到噁心、不舒服，提告按摩師涉嫌性騷擾，要求賠償20萬元。嘉義地方法院審理認為，女子未舉證性騷擾犯行，按摩時露出屁股非性騷擾，駁回女子控訴、假執行聲請也駁回。

女子控訴，一進按摩室看到男按摩師卻穿短裙、胸部隆起，覺得奇怪，但不想抱有歧視眼光看待，她也配合按摩全身衣服脫光，僅剩內衣褲趴在按摩床上，按上半身時都很正常，還聊天，後來按摩師抹油按摩她屁股、大腿內側，未告知她情況下，手指多次碰觸到私密處，接著又未告知跨坐她的屁股上，感覺對方生殖器觸碰到屁股，還用手輕撫她的皮膚挑逗，她抬頭卻看見對方沒穿褲子、雙臀外露，覺得行為很怪異，要求停止按摩。

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男按摩師辯稱，女子打電話預約按摩，知道他是男性，告知其油壓按摩需脫掉衣服穿著內衣褲，女子也照他的話做，按摩範圍只在她的腰部以上，並沒有碰觸其私密處，也曾向女子說明自已是第三性，平常穿女裝，她說可以接受。

男按摩師說，他當時是半蹲並沒有跨坐，雖穿短裙但裡面有穿丁字褲，該名女子突然起來，他就沒再按摩了，否認有性騷擾犯行。

女子則稱，打電話時確實是男生接聽，但她以為是那男的妻子按摩才前往。

法官認為，雖然全案經嘉義縣警察局民雄分局認定性騷擾成立，送交嘉義縣政府社會局裁罰，然而開會紀錄雖有2人的談話筆錄審酌，但沒有實際認定男按摩師有「以手部來回觸碰原告私密處」、「生殖器碰觸原告身體臀部」情形，無從以此資料認定有性騷擾證據，綜上審酌，女子控訴駁回。

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