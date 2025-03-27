男在母租屋洗澡一氧化碳中毒亡 高院判房東無罪因無通風不良

男子在母親租屋處浴室洗澡一氧化碳中毒死亡，高院認定張姓房東安裝ＣＦ式熱水器未違反消防法規，亦無通風不良情形，判張男無罪。（記者楊國文攝）

2025/03/27 13:16

〔記者楊國文／台北報導〕張姓房東將房屋租給陳姓婦人，不料，陳婦的兒子在浴室洗澡時，疑因瓦斯燃燒不完全，吸入過多一氧化碳中毒死亡，檢方依過失死罪起訴房東，一審以罪證不足判張男無罪；檢方不服上訴，高等法院審理認為，此屋內裝設CF式（半密閉自然排氣式）熱水器，符合安裝標準，且未違反消防法規，亦無通風不良情形，今仍判無罪。可上訴三審。

檢方指控，張姓房東在他位於桃園市平鎮區房屋的陽台鋁窗上加裝壓克力板，影響空氣流通，且該處陽台安裝的CF式熱水器並無強制排氣功能，仍自2011年4月起，將房屋租給陳姓婦人。

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不料，2021年1月26日傍晚，陳婦的兒子在該房屋浴室內洗澡時，因熱水器燃燒不完全產生一氧化碳瀰漫室內，導致陳婦兒子中毒死亡。桃園地檢署偵查後，依過失致死罪起訴張姓房東。

桃園地院審理認為，出租房屋安裝CF式熱水器的後陽台鐵窗，是可以經由人為而呈現完全敞開的狀態，並無通風不佳問題，無法認定房東有過失致死罪行，判決張男無罪。檢方不服，上訴高等法院。

高院審理指出，該屋安裝的CF式熱水器，經桃園市消防局回函表示符合當時安裝標準，並未認定本案房屋後陽台安裝處是屬通風環境不佳的地點，並未違反相關消防法規。

另外，此房屋後陽台的鐵窗，可手動對外完全開啓，並無通風不良情形，不能以房東張男未改安裝電熱水器或強制排氣型熱水器，即認其有違反消防法情事，仍判決張男無罪。

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