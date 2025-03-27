為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北警取締違停車 意外查獲喪屍菸彈、手槍

    新北市警新莊分局員警取締違停逮獲3名毒蟲，查獲喪屍毒品依託咪酯、改造手槍（見圖），將涉及毒駕的王嫌及車上2名毒蟲都送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警新莊分局員警取締違停逮獲3名毒蟲，查獲喪屍毒品依託咪酯、改造手槍（見圖），將涉及毒駕的王嫌及車上2名毒蟲都送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/03/27 13:43

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市王姓男子邊吸毒菸邊開車，行經新莊鬧區違停紅線，員警上前取締，赫見一顆不明菸彈，喝令王男、副駕駛座的梁男與後座鐘女都下車，警方在王男身上起出另顆菸彈、一罐菸油，一驗赫見為依託咪酯毒品，因王男神情緊張，警方又在車上再查獲一把手槍、子彈，全案依毒品、槍砲條例送辦。

    新北市警新莊分局光華派出所員警連冠傑及范智翔25日上午巡邏途經四維路，發現一輛轎車違停路邊，上前取締，發現轎車上計有43歲王姓駕駛、副駕駛座35歲梁男及後座42歲鐘女等3人。

    警方盤查中發現駕駛座旁放置一顆不明菸彈，喝令3人下車盤查，從王男身上查獲

    1顆菸彈、1瓶菸油，員警見王男眼神持續飄移，連帶搜索車內，果然在駕駛座下方查獲一把改造手槍、2顆9MM子彈。

    警方化驗查扣的2顆菸彈及1罐菸油，初步檢驗呈毒品依托咪酯陽性反應，另查扣一把改造手槍，初步鑑識具殺傷力，警詢後依毒品條例及槍砲彈條例移送新北地檢署偵辦；至於王嫌是否涉及毒駕，員警已先製作觀察紀錄表，待王嫌尿液檢體檢驗報告確定後，再行通知函送辦理。

    新莊分局分局長陳保緒表示，「打擊犯罪、維護社會治安」為警察的責無旁貸之責任，將向上追溯槍枝來源，並持續掃蕩槍枝犯罪，保障人民生命財產安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    新北市警新莊分局員警取締違停，逮獲3名毒蟲，查獲喪屍毒品依託咪酯、改造手槍（見圖），將涉及毒駕的王嫌及車上2名毒蟲都送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警新莊分局員警取締違停，逮獲3名毒蟲，查獲喪屍毒品依託咪酯、改造手槍（見圖），將涉及毒駕的王嫌及車上2名毒蟲都送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播