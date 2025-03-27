新北警取締違停車 意外查獲喪屍菸彈、手槍

新北市警新莊分局員警取締違停逮獲3名毒蟲，查獲喪屍毒品依託咪酯、改造手槍（見圖），將涉及毒駕的王嫌及車上2名毒蟲都送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/27 13:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市王姓男子邊吸毒菸邊開車，行經新莊鬧區違停紅線，員警上前取締，赫見一顆不明菸彈，喝令王男、副駕駛座的梁男與後座鐘女都下車，警方在王男身上起出另顆菸彈、一罐菸油，一驗赫見為依託咪酯毒品，因王男神情緊張，警方又在車上再查獲一把手槍、子彈，全案依毒品、槍砲條例送辦。

新北市警新莊分局光華派出所員警連冠傑及范智翔25日上午巡邏途經四維路，發現一輛轎車違停路邊，上前取締，發現轎車上計有43歲王姓駕駛、副駕駛座35歲梁男及後座42歲鐘女等3人。

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警方盤查中發現駕駛座旁放置一顆不明菸彈，喝令3人下車盤查，從王男身上查獲

1顆菸彈、1瓶菸油，員警見王男眼神持續飄移，連帶搜索車內，果然在駕駛座下方查獲一把改造手槍、2顆9MM子彈。

警方化驗查扣的2顆菸彈及1罐菸油，初步檢驗呈毒品依托咪酯陽性反應，另查扣一把改造手槍，初步鑑識具殺傷力，警詢後依毒品條例及槍砲彈條例移送新北地檢署偵辦；至於王嫌是否涉及毒駕，員警已先製作觀察紀錄表，待王嫌尿液檢體檢驗報告確定後，再行通知函送辦理。

新莊分局分局長陳保緒表示，「打擊犯罪、維護社會治安」為警察的責無旁貸之責任，將向上追溯槍枝來源，並持續掃蕩槍枝犯罪，保障人民生命財產安全。

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新北市警新莊分局員警取締違停，逮獲3名毒蟲，查獲喪屍毒品依託咪酯、改造手槍（見圖），將涉及毒駕的王嫌及車上2名毒蟲都送辦。（記者吳仁捷翻攝）

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