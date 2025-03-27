竹市4月女嬰在托嬰中心疑趴睡窒息 今搶救不治

新竹市東區一家五星托嬰中心讓4月女嬰趴睡疑窒息，今傳搶救不治，市議員劉彥伶籲市府究責及做必要行政處分。（記者洪美秀攝）

2025/03/27 12:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市3月11日傳出東區某五星評價的托嬰中心內有4個月大的女嬰疑因趴睡40分窒息，經送醫急救，今傳出該女嬰在加護病房救治多天後仍不治。

新竹市府社會處證實此事，並稱該托嬰中心有違反《兒童及少年福利與權益保障法》第83條規定之虞，會依法進行行政處分。但市議員劉彥伶質疑，社會處的行政處置慢半拍，到底還有多少嬰兒受托，是否已啟動轉銜安置，或做停業處分等，市府無具體作為，更讓家長憂心及心寒。

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新竹市有家長上週18日在臉書社群《新竹大小事》PO文提到，她的4個月大女兒在竹市東區的托嬰中心，因托育人員人為疏忽，導致趴睡窒息，女兒在托嬰中心一翻身卻趴在地墊40分鐘，情況不樂觀。質疑托嬰中心標榜不趴睡，收托費用還不便宜，但實質的照護竟如此。結果今天傳出該女嬰經搶救多日，已不治往生。

議員劉彥伶質疑無作為 社會處：依法處分

市議員劉彥伶表示，事件發生時，大家都很關心女嬰的狀況，她也要求社會處除由檢警調查，應有相對應的行政處分，如今看來，市府既未要求托嬰中心停業，也未有相關的裁罰，這樣如何讓家長安心？4個月大的女嬰就這樣走了，市府的無作為讓家長心寒及擔憂。

市府社會處表示，此案經召開專家學者會議後，評估該托嬰中心有違反《兒童及少年福利與權益保障法》第83條規定之虞，後續將依法進行行政處分。但社會處並未說明有無對托嬰中心做停業處分或針對該托嬰中心嬰兒進行轉銜安置等作為。

托嬰中心日前受訪曾提到，女嬰4個月大，大部分的活動以躺著或趴著為主，女嬰從入園到事發時間約1小時，女嬰當天並未進食，入園時還與托育人員互動，在遊戲墊上仰躺且在清醒狀態，即使自行翻身後都有活動，加上周遭沒有任何遮蔽物，孩子當下也無異常狀，更無溢吐奶或口鼻遮蔽情形，是托育人員主動發現女嬰心跳微弱且呼叫無回應，進行相對應急救及叫救護車，送醫過程也做CPR，當天未接收到需特別照護的資訊與特殊用藥注意事項，但會配合主管機關的調查，靜待司法釐清。

新竹市東區五星托嬰中心讓4月女嬰趴睡疑窒息，今搶救不治，市議員劉彥伶籲市府究責及做必要行政處分。（照片取自劉彥伶臉書）

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