拿錯別人「熊大」行李 7旬婦返國後半夜才發現

陳婦從名古屋返國，半夜返回台中驚現拿到別人行李。（圖由讀者提供）

2025/03/27 12:39

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區74歲陳婦與家人至日本名古屋開心旅遊，16日晚上10點抵達桃園國際機場，返回台中已半夜2點，打開可愛「熊大，布朗熊」行李箱驚現拿到別人的，嚇得不知所措，隔天早上8點報警求助，警方透過行李箱吊牌向航空公司查詢，查出同航班蔡姓旅客也有同款白色「熊大」行李箱，立即協助雙方互留資料，協調寄回物歸原主。

烏日警分局今天表示，陳婦與家人赴名古屋旅遊，抵達桃園機場在茫茫「行李箱海」中，匆忙拿走白色「熊大」行李箱，返回台中打開發現不是自己的，擔心到不知所措，隔天17日上午前往烏日派出所，告訴巡佐王瑞波、警員陳瑋姍說家人去上班，不知如何聯繫失主，也擔心買給家人的禮物遺失。

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警方查詢名古屋返回桃園航班時間，並找到行李標籤向航空公司告知行李箱樣式，經航空公司調閱紀錄，得知同航班的蔡小姐凌晨通報遺失行李，陳婦與蔡小姐搭同班機，竟攜帶外觀、顏色完全相同「熊大」行李箱，陰錯陽差讓陳婦將行李箱拿回台中。

員警聯繫到蔡小姐，蔡女表示行李箱內有女兒去日本買的玩具紀念品，感謝協助物歸原主，陳婦也頻向蔡小姐致歉，並感謝員警熱心協助，從行李箱吊牌找到聯繫方式。

烏日警分局長劉雲鵬說，出國旅遊行李箱務必加掛個人掛牌，或束帶幫助辨別，旅客如遺失物品除可撥打「110」報案協尋，萬一拿錯別人行李，第一時間請先打電話給機場，讓航空公司確定遺失行李尋獲，即時聯絡失主領回。

陳婦在桃園機場茫茫「行李箱海」中，匆忙拿錯行李箱。（圖由讀者提供）

警方協助陳婦（中）找回「熊大」行李箱。（圖由讀者提供）

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