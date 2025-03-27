惡質！驗出含致癌物蘇丹紅還繼續出清存貨 食品公司負責人被起訴

北港鎮一家食品公司涉販售含致癌物蘇丹紅辣椒粉，遭到起訴。（圖／雲林地檢署提供）

2025/03/27 13:23

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣北港鎮一家食品公司被查獲辣椒粉含致癌物蘇丹紅，最可惡的是公司在接獲檢驗報告，林姓負責人還硬把庫存7千多公斤辣椒粉加工賣出，案經雲林地檢署偵查終結，依食品安全衛生管理法起訴，並對公司處以10倍以下罰款。

雲林地檢署指出，42歲的林姓男子是北港鎮一家食品公司負責人兼廠長，從事農產品加工、製粉、調味品製造及批發，其中也加工調配生產辣椒粉。林嫌於111年2月間以公司名義從中國輸入1萬4000公斤辣椒粉，經乾燥、過篩等製程後，包裝為「三X朝天椒辣椒粉」販售給下游廠商。

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林姓廠長明知中國輸入的辣椒粉含添加物「蘇丹紅色素3號」，於112年5月將該批「朝天椒辣椒粉」送國際檢測科技公司檢驗，果然檢出含有「蘇丹紅」，不料林在收到檢驗報告後竟指示不知情員工，將剩餘的7663.2公斤辣椒粉製成「三X朝天椒辣椒粉」販售給下游廠商及消費者，銷售金額達125萬7530元。

雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮雲林縣調查站、保七總隊第三隊共同偵辦，今天偵結依食安法對這家公司及林姓負責人起訴。

檢方表示，根據食品安全衛生管理法第49條第1項前段違反同法第15條第1項第3款、第10款販賣含有害人體健康之物質、添加未經中央主管機關許可之添加物，最重可判處有期徒刑7年，將會持續嚴辦此類案件，守護民眾身體健康安全。

北港鎮一家食品公司涉販售含致癌物蘇丹紅辣椒粉，遭到起訴。（圖／雲林地檢署提供）

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