七美機車對撞車禍 騎士未戴安全帽頭部受傷緊急後送

七美離島發生機車對撞意外，夏姓女騎士未戴安全帽緊急後送台灣檢查。（凌天航空提供）

2025/03/27 11:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖離島眾多，散居不少居民，但島嶼生活純樸，較不拘小節，騎車常不戴安全帽，因此車禍常造成頭部外傷，需要緊急後送。七美離島今（27日）就發生一起機車對撞意外，夏姓女騎士因未戴安全帽，導致頭部紅腫受傷，緊急申請直昇機後送，由澎湖駐地醫療直昇機凌天航空執行任務，將夏女送往高雄醫學院進一步詳細檢查。

望安警分局調查指出，今日上午8時10分許，在七美鄉海豐村29號前路口，夏民（女、60歲）與夏民（男、57歲）均駕駛普重機車在路口不慎發生擦撞，造成駕駛夏女右手撕裂傷、右後頭部紅腫；另一駕駛夏男身體左後背部紅腫，雙方送往七美衛生所診治後均暫無大礙。因夏女為做進一步詳細檢查，申請後送至高醫診察。

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根據警方針對雙方駕駛人進行酒精測試，發現雙方均無飲酒，相關肇事原因，由望安警分局七美派出所，依交通事故成案調查中，但夏女騎車未依規定戴安全帽上路，將先吃上交通罰單，其餘責任歸屬則由望安警分局調查釐清中。

望安警分局呼籲，今年已陸續有觀光旅客搭船抵望安、七美地區旅遊，將針對本轄道路彎曲、狹窄及路口型態等特性，宣導請機車駕駛及乘客應確實配載安全帽，駕駛人並應提高警覺遵守交通規則、注意安全；並持續間於觀光季期間加強重要道路交通執法，以維旅遊交通安全。

澎湖駐地醫療直昇機降落七美機場，執行緊急醫療後送。（凌天航空提供）

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