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    首頁　>　社會

    宜蘭銷毀走私菸品 市價約1600萬元

    宜蘭縣財政稅務局銷毀20萬9000包走私菸及610公斤菸絲。（宜蘭縣財政稅務局提供）

    宜蘭縣財政稅務局銷毀20萬9000包走私菸及610公斤菸絲。（宜蘭縣財政稅務局提供）

    2025/03/27 11:41

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕海巡署宜蘭及基隆查緝隊，去年分別查獲走私菸及破獲位於宜蘭壯圍鄉的私菸工廠，總計查扣20萬包非法白牌菸及610公斤菸絲，案件偵結後，宜蘭縣政府財政稅務局依規在本月全數將私菸送往焚化廠銷毀，市價高達1600萬元。

    非法白牌菸走私猖獗，宜蘭有漁船走私菸品遭海巡查緝，宜蘭查緝隊接獲情資後攔截可疑漁船，當場在艙內起出20萬9000包各廠牌菸品，全案依違反「菸酒管理法」函送裁處；另外，基隆查緝隊也破獲私菸工廠，業者進口菸絲後，再添加化學香精調配、包裝再製成菸品販售。

    宜蘭縣財稅局表示，案件經偵結後，在檢方陪同下，已將市價約1600萬元的菸品，送往利澤垃圾資源回收（焚化）廠進行銷毀，銷毀過程透明公開，這也是繼2023年後，時隔約2年再度辦理走私菸及菸絲銷毀作業。

    財稅局提醒，菸絲再製過程，恐因工廠環境髒亂不堪，有發霉現象，加上也有添加物、焦油含量超標等情形，未經政府檢驗管控把關下，對人體健康會造成嚴重危害，走私菸品則有源頭來路不明問題，成分、包裝均含風險，更可能逾期，呼籲民眾切勿購買不法菸品。

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