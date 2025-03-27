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    工人寺廟擴建工程死亡 老闆竟要求家屬代賠百萬職災補償金

    陳姓工人進行寺廟擴建工程發生意外死亡，老闆竟要求家屬代賠百萬職業災害補償金。示意圖。（資料照）

    陳姓工人進行寺廟擴建工程發生意外死亡，老闆竟要求家屬代賠百萬職業災害補償金。示意圖。（資料照）

    2025/03/27 12:10

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子受雇到高雄鳥松區某寺廟進行擴建工程，施工期間不慎意外死亡，工程行賠給死者家屬400萬元，家屬另向勞保局申請的職災補償，勞保局核發105萬元後，認為工程行沒有幫陳男投保，轉向工程行求償這筆百萬費用，工程行不服，向家屬提告求償百萬元，但法官認為，工程行違法未替勞工加保在先，判家屬免賠這筆費用。

    判決指出，2023年8月23日，陳姓男子到鳥松區某寺廟進行擴建工程時，未配掛安全帶及掛勾，導致從A字鋁梯上跌落，造成多處肋骨骨折併血胸致死，陳男任職的工程行和承包商與陳妻和陳母達成協議，賠償400萬元換取和解，家屬也同意拋棄一切民、刑事、行政及其他法律上可主張的請求權與權利。

    家屬拿到賠償金後，另向勞保局申請職災補償金，勞保局核發105萬餘元後，認為工程行沒有幫陳男投保，因此轉向工程行索討這筆費用；工程行不滿，認為已賠錢給家屬並達成協議，家屬不應該再向勞保局申請補償金，因此提告要求家屬從拿到的400萬元賠償金中，返還105萬元。

    高雄地方法院審理時，家屬認為，雖然工程行和2間包商已賠錢，但他們只是依法領取職災給付，並沒有重覆請領，是工程行沒有幫陳男投保，才會被勞保局追償這筆費用，不應該把帳算在家屬頭上。

    法官認為，災保法的立法理由，已揭明「為避免雇主違法未為勞工加保之道德危險，轉嫁由依法加保納費者之負擔，爰於第一項明定保險人於發給前開保險給付後，應命投保單位繳納金額之範圍及方式，以維基金財務安全」，因此認定工程行違法未替受雇者加保，不應轉嫁給家屬，因此判工程行敗訴，可上訴。

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