問路不成拿自拍棒、鋸子傷人！怪男被起底是「工地小網紅」

孟男進入社區的身影。（民眾提供）

2025/03/27 11:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區26日中午傳出砍、傷人案，33歲孟姓男子向路人問路未果，引發自拍棒打路人，鋸子砍工人等脫序行為，隨著孟男被捕，其身分也被起底，原來他有「工地小網紅」夢穿腸稱號，曾營造負債300萬的奮鬥勵志人設，住北部的他這兩天向媽媽說要南下台中經營自媒體，未料卻犯案，目前還在戒護就醫中。

這起傷人事件發生在今天中午12點多，孟男當時行經南屯區文心南路與文心南五路口加油站，向賴姓民眾問路，因語焉不詳，賴男回說「聽不清楚」，孟男竟因不滿對方回應，竟持自拍棒傷人，導致賴男左臉頰受傷，但扭打中打輸對方，孟男心有不甘跑往鄰近文心南路上某社區，欲尋求支援找救兵。

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但社區管理員見他滿頭油垢且說話無厘頭，沒搭理他，孟男憤而走出管理室繞到社區後面一處施工處所，隨手拿取工地內鋸子，遭洪姓工人制止，孟男竟又持鋸子砍傷洪男導致頭部濺血，隨後逃往文心南六路沿途將兇器丟至花圃旁，警方火速在鄰近周邊搜索，發現躲藏在餐廳3樓廁所內孟男，當場展開圍捕上銬逮人。

而孟男因情緒相當不穩定，目前戒護送醫治療中，據了解，孟男自稱是「工地小網紅」，經常在社群平台分享工地日常，甚至營造出「負債300萬、為女兒努力翻身」的人設，卻被網友踢爆形象造假，他案發前告知母親要到台中工作，昨搭捷運到豐樂公園站，卻僅因問路不成後爆發一連串暴力脫序行為。

孟男將鋸子丟棄在花圃旁。（民眾提供）

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