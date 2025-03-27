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    首頁　>　社會

    副教授偷吃女學生還陪墮胎 大學解聘定讞

    情境照

    情境照

    2025/03/27 11:27

    〔記者黃明堂／台東報導〕東部某大學原擔任副教授的蔡姓男子，擔任黃姓女研究生指導教授時，在雙方均已婚狀況中發展出3年不倫戀，黃女懷孕由蔡男陪同墮胎。校方依校性平會認定，做出解聘且1年內不得聘任為教師的處分，蔡男不服，提行政訴訟，敗訴後提上訴，近日由最高行政法院判決駁回定讞。

    此不倫戀是因民眾於108年間兩度在臉書社團發文，內容聲稱蔡姓副教授與其指導之女學生發生師生戀，並因而導致該名女學生後續懷孕及墮胎，該校校長信箱也接獲相同內容之投書，校方於當年召開性平會會議，認定蔡男擔任黃女論文指導教授，雙方均承認於就學期間確有師生戀且發生親密關係，黃女並指曾兩度進行墮胎，且事後因蔡男之言語及漠視遭遇身心巨大痛苦。

    黃女兩度受孕，自述墮胎意願非常不高，她是被逼的，且本來說要在東部，但老師說去高雄比較好，沒有人認識他，比較沒有眼線，在東部的話容易被發現，因為他的學生太多了。

    根據校方調查，蔡師擔任黃生碩士論文指導教授期間，發生師生戀關係並有性行為，且在女生懷孕後，又要求若不墮胎必須離開學校，黃女因此進行墮胎，又因蔡師言語及漠視，遭遇身心巨大痛苦，精神受創，為嚴重影響黃女學習權益，蔡師違反教師專業倫理至為明確，原做出解聘且4年內不得聘任為教師處分，後改為解聘且1年內不得聘任為教師。

    蔡師不服校方處分，提出訴願遭駁回後以學校調查僅聽女生片面之詞，且調查報告有多種版本等理由，向教育部訴願遭駁回後，再向高雄高等行政法院提行政訴訟，獲判敗訴，再以校教評會依據系爭調查報告所調查之事實及證據所做的處分，有恣意濫權或違反比例原則之情事，向最高行政法院上訴，但仍遭判決駁回。

    東部某大學前蔡姓副教授師生戀還陪墮胎，被校方解聘，最高行政法院判決定讞。（記者黃明堂攝）

    東部某大學前蔡姓副教授師生戀還陪墮胎，被校方解聘，最高行政法院判決定讞。（記者黃明堂攝）

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