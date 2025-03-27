苗博雅解讀創意私房暗黑手法 批黃子佼「看的是虐童影片」

台北市議員苗博雅。（資料照）

2025/03/27 11:45

〔記者何玉華／台北報導〕藝人黃子佼在色情網站「創意私房」購買2259部未成年人性影像，受害人達35人之多，年紀最小僅10歲，一審被判8個月，經上訴，高等法院26日首度開庭，黃子佼改口部分認罪，並在庭外上車前，向媒體深深鞠躬示意；台北市議員苗博雅之前曾表示，黃子佼看的不是A片，而是虐童影片，怒斥這種人應該退出有影響力的名人身分。

3月初黃子佼被拍到攜妻女快樂出遊，還有綜藝大哥出來為他說話，當時人跟隨台北市議會前往東京考察的台北市議員苗博雅特別跨海開直播說，從娛樂圈的反應，認為很多人可能還不知道黃子佼到底做了什麼事，以為他只是看了一些A片、存了很多A片，甚至以為只是看了青少年的A片，才認為這件事可能沒這麼嚴重，他還是可以回到影藝圈當明星，繼續有影響力。

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苗博雅表示，他特別跨海開直播，是要帶大家看判決書，從判決書中了解黃子佼到底做了什麼樣的事；強調這不是要對一個人趕盡殺絕，而是要讓有權力的人知道，敢做這種事，應該要退出有影響力的名人身分。

苗博雅將判決書中的附件內容公開，裡頭記載黃子佼硬碟中性影像檔案受害的35人簡介資料，這些幾乎都是15、16歲的國、高中生，年紀最小的只有10歲；內容描述受害人是在什麼情況下拍攝，還有裸露的部位、姿勢等不堪內容，甚至公開有學校、社群帳號、年齡、學生證等個資。苗博雅強調，黃子佼是很清楚、有意識地在下載這些影片，知悉影片來源，「看的不是A片，是虐童影片」。

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