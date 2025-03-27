兒子落入假投資圈套被騙到沒錢 還要老媽去銀行幫忙匯款

警方向王女兒子勸說。（記者王冠仁翻攝）

2025/03/27 12:09

〔記者王冠仁／台北報導〕60歲王姓婦人的兒子，落入詐騙集團假投資陷阱，他自己被騙以後，積蓄清空，但他仍不自知，甚至還要母親去銀行幫他匯款20萬元；王婦愛子心切，也沒有多加查證，隨即就跑到台灣銀行頭份分行要臨櫃匯款。幸虧駐守台銀的保七總隊第一大隊員警與行員聯手勸阻，這才幫王婦守住積蓄。

保七總隊第一大隊今天公布這組詐騙集團的行騙手法，同時也呼籲民眾，投資務必謹慎查證，切勿輕信「保證獲利」的話術。如遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線，讓警方協助查證，避免財產損失。

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警方調查，家住苗栗頭份的王姓婦人其兒子先前掉入詐騙集團假投資陷阱，詐騙集團假扮成證券客服人員，謊稱近來有熱門投資標的，只要投入23萬元，2個月內就能獲利50萬元。王女兒子信以為真，隨即投入23萬元，2個月後他打算出金，沒想到對方跟他說，要再支付25萬元「解凍認證金」。

王女兒子手上沒錢，但他被騙昏了頭，隨即要母親去銀行幫忙匯錢。

王女不察，不久後就跑到台灣銀行頭份分行打算辦理臨櫃匯款20萬元，但行員詢問她匯款用途，她交代不清，只說是要幫忙兒子匯錢，行員擔心有詐，通報警方。

警方釐清後，隨即請王女打電話給兒子到場，王女兒子事後一五一十交代，還說對方特別提醒，赴銀行匯款時若遭行員詢問資金用途時，應謊稱是「服飾、珠寶訂製加工設計費」速度會比較快。

警方至此確認王女與其兒子落入詐騙圈套，隨即拿出過往相關詐騙新聞案例，並向兩人勸說，他們這才恍然大悟，放棄匯款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團謊稱要繳交「解凍認證金」才可出金，還提醒匯款時要謊稱「服飾、珠寶訂製加工設計費」會比較快捷。（記者王冠仁翻攝）

詐騙集團謊稱要繳交「解凍認證金」才可出金。（記者王冠仁翻攝）

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